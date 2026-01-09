Novi život Breda Beketa u Kruševcu

Poslednjih godina Kruševac sve češće privlači ljude kojima je život rasut između različitih država, vremena i profesija. Dok su nekada ovde uglavnom pristizali oni koji su tražili porodični mir ili povoljniji način života, danas se među novim stanovnicima sve češće nalaze i visokoobrazovani stručnjaci koji svoje poslove nose sa sobom, preko interneta

Upravo u takvom mozaičnom okruženju, svoj novi dom pronašao je i Amerikanac Bred Beket iz Kalifornije, čovek sa dugim iskustvom u upravljanju IT sistemima i sajber bezbednosti, poznat po tome što mlade profesionalce usmerava i uči modernim standardima tehnološkog sveta.

Piše: Jovana Stefanović

Kada neko voli da putuje i odluči da napravi radikalnu promenu u životu, često ga putevi odvedu u mesta koja nije planirao, a koja na kraju postanu njegov omiljeni kutak sveta. Tako je jedna slučajna životna raskrsnica dovela Amerikanca Breda Beketa u Srbiju, a potom i u Kruševac, grad u kom je pronašao mirniji život, nove mogućnosti i sredinu koja mu, kako kaže, neočekivano dobro odgovara.

– Zovem se Brad Beckett, ali na srpskom zvuči nešto kao „Bred Beket“. Došao sam u Srbiju sa 37 godina, a sada imam 41, što znači da sam ovde već 5 godina. Inače sam 2018. godine otišao iz San Dijega u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama i preselio se na Bali u Indoneziji, a kasnije i na Tajland. Tokom pandemije 2020. tražio sam zemlju u kojoj bih mogao dugoročno da ostanem, i Srbija je bila jedina zemlja koja mi je dozvolila ulazak u avgustu 2020. na američki pasoš zbog međunarodnih KOVID-19 ograničenja putovanja. Nisam mnogo istraživao pre dolaska, što inače uvek radim kada idem u novu zemlju, sleteo sam „na slepo“ u 23:30 uveče, i činilo se kao da smo sleteli na napušten aerodrom. Vožnja taksijem do centra Beograda bila je zaista prelepa i odmah mi je privukla pažnju – započinje Bred.

Preselio se u Kruševac godinu dana nakon dolaska u Srbiju

– Mislim da je Kruševac lepo održavan i da ima pristojnu infrastrukturu. Najviše mi se sviđa centar grada. Veoma je praktično živeti ovde. Imam tri prodavnice u roku od pet minuta hoda, a svi dobri restorani su takođe u blizini. Većinu dana provodim u kući, gde radim sa konsultantskim klijentima iz celog sveta preko Zoom video konferencija. Mnogi ljudi koji su novi u IT industriji pokušavaju da primene kućna IT znanja u profesionalne okvire i to prosto ne funkcioniše dobro u velikim sredinama. Na primer, korišćenjem automatizovanog softvera mogu sam da upravljam, pružam podršku i obezbeđujem oko pet stotina računara. Potrebno je naučiti kako se upravlja velikim brojem umreženih uređaja u isto vreme, što je nešto što sada prenosim na sve zainteresovane – objašnjava on.

Prema njegovim rečima, srpski jezik je nemoguće naučiti, ali to ne ometa uspostavljanje prijateljstava za jednog stranca. Bred je prilično poznat na YouTube-u još od 2020. godine, pa mu mnogi ljudi sami prilaze da razgovaraju i naprave zajedničku fotografiju.

– Naše spavaće sobe su veće u Americi, jer su građene od suvozida i drvenih konstrukcija, za razliku od cigle i betona. To je sve što mi nedostaje u Kruševcu. Vidim da se Srbija brzo menja otkad sam ovde, neke stvari na gore, ali neke i na bolje.

Kako se prilagoditi životu u Kruševcu kao stranac

Teško je pronaći vlasnike stanova koji žele da iznajme i prijave strance policiji na svojoj adresi. Neke od njihovih briga su nepostojeće ili zastarele. Kao stranom rezidentu, to je najteže, posebno u manjim mestima u Srbiji – kaže Beket.