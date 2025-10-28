Novi zakon o saobraćaju donosi strože kazne – nulta tolerancija na alkohol

Srbija uskoro dobija novi Zakon o bezbednosti saobraćaja, najstroži do sada, koji bi mogao stupiti na snagu do kraja godine ili početkom 2026.. Novi propisi donose niz izmena, a najviše pažnje izazvala je odredba o trajnom oduzimanju vozila vozačima koji više puta naprave najteže prekršaje

Dok je dosadašnji zakon omogućavao privremeno oduzimanje vozila na period do dve godine, novi predlog ide korak dalje – vozač koji je dva puta pravosnažno osuđen za teške prekršaje poput vožnje u alkoholisanom stanju, prekoračenja brzine ili ignorisanja zabrane vožnje, mogao bi zauvek izgubiti vozilo. Prema procenama, takvih vozača u Srbiji ima oko 15.000, što znači da bi veliki broj njih mogao biti obuhvaćen ovom merom.

Osim toga, zakon uvodi i nultu toleranciju na alkohol, čime se ukida dosadašnja granica od 0,2 promila. To znači da će i najmanja količina alkohola u organizmu predstavljati prekršaj.

Nove tehnologije u službi bezbednosti

Planira se postavljanje pametnih kamera sa veštačkom inteligencijom, koje će automatski registrovati prekršaje poput nevezivanja pojasa, korišćenja telefona ili prebrze vožnje. Razmatra se i uvođenje aplikacije pomoću koje će građani moći da prijave prekršaje, uz dostavljanje video dokaza.

Veće kazne i više odgovornosti za vozače

Kazne za nevezivanje pojasa biće znatno povećane, a nova pravila predviđaju da vozač snosi odgovornost i za putnike koji ne koriste sigurnosni pojas. Istovremeno, neregistrovano vozilo više neće biti samo prekršaj, već krivično delo.

Poseban fokus na decu i ranjive učesnike

Bezbrižnost najmlađih učesnika u saobraćaju biće prioritet. Oko škola, vrtića i igrališta biće uvedene zone ograničenja brzine do 30 km/h, a klasični „ležeći policajci“ zameniće kamere za nadzor brzine. Planira se i dodatna edukacija mladih vozača, kao i stroži zdravstveni pregledi za one koji već poseduju vozačku dozvolu.

Predlog uključuje i niz drugih novina – digitalni vozački dosije, mobilne tehničke preglede, upotrebu naprednih tehnologija u vozilima, kao i jasne propise za autonomna i električna vozila.

Kako navode iz Ministarstva saobraćaja, cilj novog zakona je da poveća bezbednost i smanji broj poginulih na putevima, kojih je u Srbiji i dalje oko 500 godišnje.

Novi zakon, koji će zameniti onaj iz 2009. godine, predstavlja potpunu reformu saobraćajnih propisa i najavljuje novo poglavlje u borbi protiv nesavesne vožnje.