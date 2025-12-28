Novi uslovi za penzionisanje žena od 2026: Zahtevi po starim pravilima najkasnije do 31. decembra

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je da će od 1. januara 2026. godine početi da važe novi uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zaposlene koje žele da pravo na starosnu penziju ostvare po uslovima koji važe tokom 2025. godine, neophodno je da raskinu radni odnos najkasnije do 30. decembra, dok zahtev za penzionisanje moraju da podnesu najkasnije do 31. decembra 2025. godine.

Iz Fonda PIO podsećaju da se zahtevi za penzionisanje mogu podneti lično na šalterima Fonda, putem elektronskog servisa e-šalter na zvaničnom sajtu fonda (www.pio.rs), kao i slanjem preporučene pošiljke putem pošte.

U saopštenju se dodatno naglašava da će svi zahtevi podneti 1. januara 2026. godine ili kasnije biti razmatrani prema uslovima koji važe u 2026. godini, zbog čega se zainteresovanim osiguranicama savetuje da obrate pažnju na propisane rokove.