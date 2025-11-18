Novi sportski teren u Velikom Šiljegovcu

Svečano je otvoren sportski teren u blizini škole u Velikom Šiljegovcu, koji je izgrađen kao glavna nagrada za pobedu ove mesne zajednice na Sportskim seoskim igrama 2023. godine

Tokom prethodne godine je započeta izgradnja terena čiju je pripremu uradila kruševačka firma „Tehnogradnja“.

Inače, seoske igre su ekipno takmičenje mesnih zajednica sa seoskog područja Srbije u deset disciplina. Na završnom takmičenju, Veliki Šiljegovac kao predstavnik Grada je osvojio prvo mesto i postao državni prvak za 2023. godinu.

Pored pehara i medalja, Sportski savez Srbije je Šiljegovčanima uručio i vaučer za izgradnju otvorenog terena za male sportove.