Novi sportski teren u Velikom Šiljegovcu

Postavljeno: 18.11.2025

Svečano je otvoren sportski teren u blizini škole u Velikom Šiljegovcu, koji je izgrađen kao glavna nagrada za pobedu ove mesne zajednice na Sportskim seoskim igrama 2023. godine

Tokom prethodne godine je započeta izgradnja terena čiju je pripremu uradila kruševačka firma „Tehnogradnja“.

Inače, seoske igre su ekipno takmičenje mesnih zajednica sa seoskog područja Srbije u deset disciplina. Na završnom takmičenju, Veliki Šiljegovac kao predstavnik Grada je osvojio prvo mesto i postao državni prvak za 2023. godinu.

Pored pehara i medalja, Sportski savez Srbije je Šiljegovčanima uručio i vaučer za izgradnju otvorenog terena za male sportove.

Župa bolja u komšijskom derbiju

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
18. novembar 2025., 17:35
 

Lagan sneg
6°C
Apparent: 12°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 0.5 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top