Novi poziv Ministarstva privrede za mlade do 35 godina

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv namenjen mladima do 35 godina (rođeni 1990. Ili kasnije) koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis u sredinama kojima je podrška najpotrebnija

Osnovni detalji programa:

Ukupna raspoloživa sredstva: 50.000.000 dinara

Bespovratna sredstva: do 50% ukupnog ulaganja

– minimum: 300.000 dinara

– maksimum: 500.000 dinara

Namena:

– nabavka opreme

– adaptacija poslovnog prostora

– kupovina vozila za delatnost

– obrtna sredstva (do 30% ukupnog ulaganja)

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem linka: https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-ekonomskog-razvoja-opstina-sa-izrazito-negativnim-demografskim-kretanjima-u-2025

Poziv je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra.