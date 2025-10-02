Novi poziv Ministarstva privrede za mlade do 35 godina

Postavljeno: 02.10.2025

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv namenjen mladima do 35 godina (rođeni 1990. Ili kasnije) koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis u sredinama kojima je podrška najpotrebnija

Osnovni detalji programa:

Ukupna raspoloživa sredstva: 50.000.000 dinara

Bespovratna sredstva: do 50% ukupnog ulaganja
– minimum: 300.000 dinara
– maksimum: 500.000 dinara

Namena:
– nabavka opreme
– adaptacija poslovnog prostora
– kupovina vozila za delatnost
– obrtna sredstva (do 30% ukupnog ulaganja)

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem linka: https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-ekonomskog-razvoja-opstina-sa-izrazito-negativnim-demografskim-kretanjima-u-2025

Poziv je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra.

Jugoprevoz Kruševac uvodi nove polaske i povoljnije cene karata

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
2. oktobar 2025., 14:57
 

Lagan sneg
8°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 92%
Vetar: 3.5 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top