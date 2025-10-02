Novi poziv Ministarstva privrede za mlade do 35 godina
Postavljeno: 02.10.2025
Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv namenjen mladima do 35 godina (rođeni 1990. Ili kasnije) koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis u sredinama kojima je podrška najpotrebnija
Osnovni detalji programa:
Ukupna raspoloživa sredstva: 50.000.000 dinara
Bespovratna sredstva: do 50% ukupnog ulaganja
– minimum: 300.000 dinara
– maksimum: 500.000 dinara
Namena:
– nabavka opreme
– adaptacija poslovnog prostora
– kupovina vozila za delatnost
– obrtna sredstva (do 30% ukupnog ulaganja)
Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem linka: https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-ekonomskog-razvoja-opstina-sa-izrazito-negativnim-demografskim-kretanjima-u-2025
Poziv je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra.
Jugoprevoz Kruševac uvodi nove polaske i povoljnije cene karata
Komentari