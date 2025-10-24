Novi poraz Napretkovih fudbalera

U 13. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani su doživeli ubedljiv poraz – 1:4, na domaćem terenu, od novosadske Vojvodine

Ni Novosađani, iako su treći na tabeli, pa su automatski važili za favorita pod Bagdalom, nisu se nadali da će tako lako odneti bodove. Bilo im je, međutim, dovoljno samo jedno poluvreme da stignu do ubedljive pobede.

Krenuli su domaći dobro, već u sedmom minutu imao je kapiten Bastajić kolosalnu šansu, ali panterskom reakcijom golman Rosić je uspeo da sačuva svoju mrežu. Na suprotnoj strani, vrlo brzo kolaps u Napretkovoj odbrani, koja je, očigledno, poguban eksperiment šefa stručnog štaba Radoslava Bataka. Kapitulirali su Kruševljani tri puta u roku od desetak minuta, a do kraja prvog poluvremena stigli su gosti i do četvrtog gola.

U nastavku čarapanska ofanziva, ali samo jedan gol, postigao ga je Bubanj u 54. minutu, posle dobrog prodora i asistencije Majdevca. Viđeno je do kraja još nekoliko šansi, ali ne i golova.

Fudbalere Napretka u sredu (29.10. – 15:30 časova) očekuje utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije sa Trayalom.