Novi glavni gradski urbanista Vojkan Tutulić: Na Starom aerodromu uskoro osmospratnice

-Urbanistički prioritet grada Kruševca u predstojećem periodu jeste uređenje prostora na Starom aerodromu na kome vredno rade sve gradske strukture – kaže za KruševacGrad Vojkan Tutulić koji je na poslednjoj sednici Skupštine grada imenovan na mesto glavnog gradskog urbaniste. Najavljuje i skoru prodaju lokacija za gradnju solitera koji su, kako kaže, duh modernog grada

Izgradnja infrastrukture na Starom aerodromu odvija se u fazama, u tu svrhu izdvojena su sredstva kako iz gradskog tako i iz republičkog budžeta.

– Već tri godine za redom imamo učešće Ministarstva privrede koje nam pomaže sa 40 odsto sredstava u izgradnji nove infrastrukture. Sada čekamo da krene realizacija svih objekata čiji se urbanistički projekti izrađuju– kaže Vojkan Tutulić novi glavni gradski urbanista. Najavljuje i da će na tom prostoru uskoro biti oglašena licitacija za prodaju građevinskog zemljišta za gradnju višeporodičnih stambenih objekata.

– Imamo nekoliko lokacija koje će sada ići u prodaju sa jako, za Kruševac, visokom spratnošću, prizemlje i osam etaža, vraćamo solitere kako bismo dobili duh modernog grada. Tržište nekretnina u Kruševcu je jako živo, interesovanje investitora je veliko, ali pokušavamo da ih još više zainteresujemo. Sa izgradnjom svake sledeće zgrade interesovanje će biti veće, tako da očekujemo da na svakoj sledećoj licitaciji dobijemo veću cenu zemljišta – objašnjava on.

Već naredne godine očekuje se i izgradnja novih poslovnih zgrada na ovoj lokaciji, a jedna od njih biće i zgrada Ministarstva pravde.

– Oni već rade projektnu dokumentaciju, tako da će sve sudske instance koje su zastupljene u Kruševcu, kada se zgrada završi, biti na jednom mestu – kaže Tutulić.

Planom je predviđena i izgradnja kružnog toka na Bruskom putu, u zoni zabavnog parka “Šarengrad”, koji bi povezao ovu saobraćajnicu sa novim naseljem.

– Kada idete iz pravca Brusa ukoliko skrenete desno moći ćete da uđete u novo naselje, a levo na saobraćajnicu koja će ići uz sam zid „Šarengrada“, preko prostora gde se održavaju koncerti pa do nove Kosovske ulice. To je davno planirana saobraćajnica i sada su se konačno stvorili uslovi da se i ona izvede – ističe on.

Strateški najvažniji projekat za grad Kruševac jeste izgradnja Moravskog koridora kojom će grad dobiti direktan izlazak na autoput. Time se, smatra Tutulić, ostvaruje dugogodišnji san, Kruševljana koji će im potpuno promeniti život na bolje. S tim u vezi, među važnim urbanističkim ciljevima je, navodi on, i oživljavanje industrijske zone na Jasičkom putu koja je vremenom zaboravljena i zapuštena. Plan je da se razvije, kako objašnjava Tutulić, potpuno nova površina između petlje Kruševac Istok, Jasičkog puta i puta pored Zapadne Morave.

Uveliko su u toku radovi na dovođenju infrastrukture na Jastrebac, a u budućem periodu planirana je i izgradnja puta koji bi povezao Specijalnu bolnicu Ribarska Banja i turistički centar Jastrebac.

– Trudimo se da razvijemo naš Jastrebac koji je neprevedno bio zapušten skoro četrdeset godina. Tamo se radi punom parom, pripremili smo vodove za gradsku vodu koja mora da izađe gore, jer ako mislimo da razvijamo turizam moramo da dovedemo sve infrastrukutrne mreže u dovoljnom obimu i kvalitetu – ističe Tutulić.

Glavni gradski urbanista ocenjuje i da je, što se urbanizma tiče, situacija u gradu Kruševcu znatno bolja nego pre 20 godina te da se to “vidi na terenu”.

– Kruševac je bio prilično nepokriven urbanističkim planovima, dosta toga je bilo prepušteno slučaju. Došli smo do jednog apsolutnog haosa u prostoru, mi smo toj praksi stali na put i posao obavljamo na bolji način – tvrdi on. Prema njegovim rečima, grad Kruševac je u periodu od 2000. do 2015. godine uradio četrdesetak urbanističkih planova, dok je od 2015. do 2020. godine urađeno preko 70 planova i preko stotinu urbanističkih projekata koji se tiču organizacije prostora.

– Tu se vidi koliko se kod nas radilo u prethodnih pet godina. Grad je, zahvaljujući dobroj saradnji između Gradske uprave i bivše Direkcije za urbanizam i izgradnju a sada Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, i zahvaljujući ljudima koji su ga vodili od 2012. godine, mnogo uradio u ovoj oblasti – veruje Vojkan Tutulić. Smatra i da je, osim što je u prethodnom periodu uvećana produktivnost planova, unapređen i njihov kvalitet.

– Zahvaljujući gospodinu Aleksandru Cvetkoviću koji je do pre par dana bio glavni gradski urbanista, i njegovim prethodnicima, izrada i donošenje urbanističkih planova je zaista bilo na vrlo visokom nivou. Potrudiću se da svojom aktivnošću učinim da to ostane na visokom nivou ili da bude još bolje jer uvek postoji mesto za napredak – kaže on.

– Trudimo se da oplemenimo naš Grad, da ga učinimo boljim mestom za život. Imajući u vidu kontinuitet, mi sledimo sve ono što je nekada neko zacrtao kao osnovne pravce razvoja – ocenjuje glavni gradski urbanista, Vojkan Tutulić.

D. Milićević

Iz biografije

Vojkan Tutulić rođen je 1968 godine u Kruševcu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2001. godine i iste godine počeo sa radom u Preduzeću „Lipa Stil“gde je radio u projektnom birou i na koordinaciji realizacije proizvodnje. U 2003. godini radio je kao komercijalno-tehnički predstavnik Austrijskog proizvođača građevinskog materijala „Baumit“, a zatim od 2003. do 2006. u preduzeću „Tehnokomerc“u Kruševcu na poslovima šefa prodaje građevinskih materijala. U periodu od 2008-2009 godine radio je kao zamenik direktora u preduzeću „Alter-plan“Beograd, a koje se bavi projektovanjem, inženjeringom, konsaltingom i prostornim planiranjem. U periodu od 2010. do 2011. godine u UG “Evrokontakt“ Kruševac radio je na poslovima menadžera projekta „Koceljeva lepo mesto za življenje“. Od oktobra 2012. godine zaposlen je u „Direkciji za urbanizam i izgradnju“ JP Kruševac na poslovima javnih nabavki, a od 2015. godine kao vršilac dužnosti, a kasnije i direktor Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac. Poseduje licencu „Licencirani arhitekta urbanista“.