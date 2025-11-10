Novi broj Bagdale u čast Ive Andrića i Svetog Save

U Legatu Milića od Mačve je predstavljen 545. broj časopisa za književnost, umetnost i kulturu „Bagdala“

O novom broju je govorio glavni i odgovorni urednik Ljubiša Bata Đidić, dok su u samom promotivom programu učestvovali članovi i saradnici Književnog kluba.

– Kada je jednom Dobrica Ćosić, govoreći o desetogodišnjici Bagdale, rekao: „Bio bih srećan kada bih doživeo 100. broj Bagdale“, a evo mi smo prešli 500. i neki. U uvodnom tekstu mi smo zapravo doneli jedan pijetet i lep odnos prema našem nobelovcu Ivi Andriću, o njegovoj pedesetogodišnjici. Upravo u 10. broju Bagdale, Ivo Andrić se javio kao naš saradnik jednom pričom „Pekušići“. Mi smo ponovili tu priču, vezujući našeg jedinog i divnog nobelovca za Bagdalu i za ono kako se on lepo, saradnički odazivao.

Đidić je istakao da je ovaj broj posvećen i Svetom Savi i velikom jubileju – 850 godina od rođena „veličanstvenog imena Srpstva“. Takođe, naveo je da su u novom časopisu objavljeni i tekstovi, eseji koji imaju „Milićev ukus kruševačkog podneblja“.

Inače, časopis „Bagdala“ vodi računa o zavičajnoj književnosti, ali i srpskoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Časopis se distribuira na oko 400 adresa – piscima, saradnicima, bibliotekama, univerzitetima… u velikom broju gradova i opština.