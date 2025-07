Nove sezone najpopularnijih serija

Letnja pauza je pri kraju, a serijski hitovi vraćaju se u velikom stilu. Streaming platforme i televizijski kanali donose nove sezone najgledanijih serija koje su u prethodnim godinama obeležile razgovore, društvene mreže i maratonske preglede. Od napetih trilera i akcije, preko animiranog humora, pa sve do nostalgičnih nastavaka kultnih serija, pred nama je uzbudljiv kraj leta i početak jeseni

Korejska serija Squid Game, čija je popularnost eksplodirala među svim generacijama, konačno je dobila svoju treću sezonu. Ovaj globalni fenomen, koji je oborio rekorde gledanosti na Netflixu, već mesec dana dostupan je na toj platformi, a od pre nekoliko dana može se pronaći i na besplatnim sajtovima sa prevodom. Radnja serije Squid Game prati stotine ljudi koji se, zarad ogromne novčane nagrade, prijavljuju na niz dečjih igara sa smrtonosnim ishodom. Dok učesnici očajnički pokušavaju da prežive, serija istražuje teme moralnosti, siromaštva i ljudske pohlepe, ostavljajući gledaoce bez daha tokom cele epizode.

Ljubitelje kriminalističkog žanra obradovala je i četvrta sezona serije FBI: Međunarodni slučajevi, koja se od 23. jula emituje na Star kanalu (Star Channel) ponedeljkom i četvrtkom od 22.00. Za one koji ne žele da čekaju termine emitovanja, nova sezona je već dostupna i na internetu. U seriji elitni tim američkih agenata, stacioniran u Evropi, suočava se sa pretnjama koje ne poznaju granice.

Za one koji traže satiru bez granica, stigla je i 27. sezona animirane serije South Park, koja je dostupna na internetu. Serija već decenijama na originalan, duhovit i često kontroverzan način komentariše društvo, politiku i svakodnevne apsurde kroz avanture četvorice dečaka iz izmišljenog gradića u Koloradu. Njena hrabra kritika savremenog sveta i britki humor obezbedili su joj kultni status i vernu publiku širom sveta.

Od prošlog meseca gledaoci mogu uživati i u trećoj sezoni serije And Just Like That, nastavku legendarne serije i filma Sex and the City koji su svuda u svetu popularni još od 1998. godine. Nekadašnje heroine Keri, Miranda i Šarlot, sada se, bez Samante, suočavaju sa izazovima srednjih godina, prijateljstva, ljubavi i ličnih preispitivanja u savremenom Njujorku. Serija ostaje verna duhu originala, ali ne izbegava ni ozbiljnije teme koje prate odrastanje u zrelim godinama.

I domaće serije najavljuju uzbudljive nastavke. Crna svadba, čija je prva sezona podigla prašinu mračnom atmosferom i psihološkim obrtima, donosi svoju drugu sezonu narednog meseca. Serija Senke nad Balkanom, jedno od najambicioznijih ostvarenja domaće produkcije, vraća se krajem septembra sa novim političkim spletkama i istorijskim preplitanjima, a povratak Državnog službenika očekuje se uskoro, što će obradovati brojne fanove napetih špijunskih priča sa domaćeg terena.

Ne može biti iznostavljena ni treća sezona hit serije Wednesday, sa Dženom Ortegom u ulozi čuvene Venzdej Adams, ona nam stiže 6. avgusta.