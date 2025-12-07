Nove mogućnosti za stambeni kredit za mlade

Skupština Srbije usvojila je izmene zakona kojima se produžava program subvencionisanih stambenih kredita za mlade i u narednoj godini. Za novi ciklus obezbeđeno je 200 miliona evra državnih garancija, čime se očekuje da oko 7.500 mladih ljudi dobije priliku da kupi svoj prvi stan. Ovogodišnji program imao je vrednost od 400 miliona evra

Subvencije su namenjene državljanima Srbije uzrasta od 20 do 35 godina koji imaju prebivalište u zemlji i ne poseduju nekretninu na svoje ime. Pravo na kredit imaju zaposleni, ali i preduzetnici, poljoprivrednici i samostalni umetnici, kao i nezaposleni pod uslovom da imaju kreditno sposobnog člana porodice kao jemca.

Jedan od uslova je i da korisnik nema neizmirene obaveze prema banci u poslednjih godinu dana.

Postupak podnošenja zahteva započinje u jednoj od osam banaka uključenih u program. Država preuzima garanciju za deo kredita i pokriva učešće koje obično iznosi oko 20 odsto vrednosti stana, što mladima u velikoj meri olakšava ulazak u proces kupovine prve nekretnine.