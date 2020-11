Nove mere vlade: Od utorka skraćeno radno vreme do 21 čas

Rad ugostiteljskih objekata, noćnih klubova, trgovina i tržnih centara, bioskopa, od utorka će biti skraćen do 21 čas, a svi ovi objekti moraće da istanu zatvoreni do 5 ujutru. Ovo je danas usvojena nova mera Vlade Srbije u suzbijanju epidemije korona virusa

Zabrana rada posle 21 sat ne odnosi se apoteke, dostave hrane i benzinske pumpe, kao ni na privredne subjekte koji rade u tri smene.

Mera će, kako je obrazloženo, trajati 15 dana, do 1. decembra, kada će, na osnovu statistike oboljevanja, Vlada odlučivati da li će produžiti ili čak i dodatno pooštriti mere.

Kako je premijerka Ana Brnabić izjavila, Vlada je prihvatila savet stručnog dela kKriznog štaba. Sledeća restriktivna mera koja bi mogla biti uvedena je zabrana kretanja, ali se, kako je rekla Brnabić, u ovom trenutku o njoj čak ni ne razmišlja.

N.B.

