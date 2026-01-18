Nove cene polaganja u auto školama – poskupljenje B kategorije

Na osnovu dogovora auto-škola u Kruševcu došlo je do korekcije cena obuke za polaganje vozačkog ispita. Najviše je pogođena B kategorija, koja je ujedno i najtraženija među kandidatima

Cena obuke za B kategoriju sada se kreće u rasponu od 90.000 do 100.000 dinara, dok se ranije kretala između 80.000 i 90.000 dinara. Time je došlo do poskupljenja od oko 10 do 12,5 odsto, a iz auto škola navode da je reč o minimalnom povećanju koje je bilo neophodno.

Razlozi za korekciju cena leže u povećanim troškovima poslovanja. Rast cena goriva, održavanja i registracije vozila, kao i troškovi redovnih servisa, obavezne opreme i usklađivanja sa važećim propisima, dodatno su opteretili poslovanje auto škola. Kao jedan od ključnih faktora navodi se i povećanje minimalne zarade od 1. januara.

– Ovo je rezultat dogovora auto škola u Kruševcu i posledica povećanja minimalca od 1. januara, ali i rasta ostalih troškova. Ukoliko u narednom periodu dođe do dodatnog povećanja cena, bićemo prinuđeni da ih korigujemo, ali za sada je ovo minimalno poskupljenje – rekao je Dušan Zdravković, direktor Auto škole Dule.

Uprkos korekciji cena, interesovanje za polaganje B kategorije i dalje je veliko, a auto škole u Kruševcu očekuju stabilan broj kandidata i u narednom periodu.