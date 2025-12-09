Nova vrsta podsticaja za unapređenje stočarske proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da su donete izmene dva pravilnika kako bi se dodatno ojačao sistem podrške stočarskoj proizvodnji u Srbiji. Izmenama se uvodi nova vrsta podsticaja, pomoć za nabavku kvalitetnih priplodnih matica riba, i to šarana i pastrmke, čime se prvi put uvodi podrška ovog tipa u sektoru akvakulture

Pravilnik precizira i uslove pod kojima poljoprivrednici mogu ostvariti pravo na podsticaje. Da bi konkurisali, podnosioci zahteva moraju imati obnovljenu registraciju u Registru poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu, osim kada je reč o novoupisanim komercijalnim porodičnim gazdinstvima, koja su od ovog uslova izuzeta. Novina je i da se podsticaji mogu koristiti za kupovinu osemenjenih suprasnih nazimica mlađih od 12 meseci u trenutku izdavanja računa.

Ministarstvo je donelo i izmene pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetskih resursa, a najvažnija promena odnosi se na povećanje maksimalnog godišnjeg iznosa podsticaja po korisniku, sa dosadašnjih 3 miliona na čak 20 miliona dinara. I u ovom slučaju važe izuzeci za nova gazdinstva, koja ne moraju da imaju obnovljenu registraciju u godini podnošenja zahteva.

Još jedna novina odnosi se na način provere ispunjenosti uslova, pa će se od sada svi podaci uzimati u obzir prema stanju na dan podnošenja zahteva.

Kako navode iz Ministarstva, cilj ovih izmena je jačanje konkurentnosti domaće stočarske proizvodnje, bolja podrška razvoju gazdinstava i podsticanje odgovornog upravljanja genetskim resursima, što bi dugoročno trebalo da doprinese održivom razvoju poljoprivrede u Srbiji.