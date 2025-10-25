Nova uredba Vlade o podršci tržištu maline

Vlada Srbije donela je na sednici održanoj u petak, 24. oktobra 2025. godine, Uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu roda 2025. godine radi pravovremenog otklanjanja tržišnih poremećaja

Ovom uredbom uvodi se vanredna interventna mera državne podrške radi stabilizacije tržišta maline nakon klimatskih nepogoda i omogućavanja otkupljivačima da izmire obaveze prema proizvođačima.

Merom se obezbeđuje kreditna podrška kod Banke Poštanska štedionica, uz subvencionisanje dela kamate od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pri čemu je najviši iznos kredita 30 miliona dinara, sa rokom otplate do 12 meseci.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe, u iznosu od 20 miliona dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2025. godinu.

Vlada je, takođe, usvojila i Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2025. godini. Uredba je doneta zbog potrebe preraspodele raspoloživih sredstava, a radi obezbeđenja nedostajućih i neutrošenih iznosa za pojedine mere podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Foto: Freepik.com