Nova učionica u Hemijsko-tehnološkoj školi otvara vrata kreativnosti

U Hemijsko-tehnološkoj školi u Kruševcu otvorena je učionica opremljena savremenim digitalnim nastavnim sredstvima, namenjena svim obrazovnim profilima. Ovaj prostor omogućava učenicima da povežu teorijsko i praktično znanje, razvijaju kreativne i naučne projekte, kao i da izraze svoje ideje na inovativan način. Nastavnici koji vode vannastavne aktivnosti koriste prostor kako bi motivisali učenike da nakon časova dovrše projekte i iskoriste sve što nisu stigli da urade u okviru redovne nastave

Projekat MEJKERS LAB predstavlja multidisciplinarni inovativni prostor u kojem učenici i nastavnici zajedno istražuju, stvaraju i povezuju se sa lokalnom i širom zajednicom. Realizovan je uz podršku Nordeus fondacije – Dostignuća mladih Srbije, koja podržava inicijative mladih u oblasti obrazovanja i inovacija.

– Svi obrazovni profili su zastupljeni, zapravo, ova učionica služi za sva tri područja rada, učenici imaju šansu da povežu svoje praktično i teorijsko znanje, da sve osmisle i iskažu sebe na malo drugačiji način, svi koji vode vannastavne aktivnosti izučeni su za ovaj prostor i da decu motivišu, da nakon nastave dođu i odrade ovde sve što ne mogu na času gde se držimo nastavnih jedinica. Ovde imamo 3D štampač, profesionalnu kameru, laptopove, tako da im se pruža mogućnost da svašta nešto urade, moramo da radimo na digitalizaciji, na drugačijem pristupu, nema više samo table i krede, mnogo toga mora da se prilagodi sadašnjem trenutku gde je sve digitalno – rekla je direktorka škole, Dragana Banjac Kojić.

Učionica je predstavljena i kroz medijski projekat Televizije Kruševac, Inovativni horizonti, čime se dodatno ističe važnost digitalizacije i modernih metoda u obrazovanju.