Nova raskrsnica „Koševi“ olakšava saobraćaj

Postavljeno: 25.10.2025

Puštanjem u saobraćaj raskrsnice „Koševi“, deo Moravskog koridora na pravcu Kruševac–Koševi–Adrani, od 15. oktobra vozačima je omogućen jednostavniji i bezbedniji prolaz između Kruševca i Vrnjačke Banje

Reč je o jednoj od važnijih tačaka na ovoj deonici, čije je otvaranje značajno doprinelo boljoj povezanosti i manjoj zagušenosti saobraćaja u okolnim naseljima i užem gradskom jezgru.

Nova saobraćajnica donosi ne samo kraće vreme putovanja već i veću protočnost, a završetkom radova na istočnoj obilaznici Kruševac dobija modernu infrastrukturu koja će dugoročno poboljšati funkcionisanje saobraćaja i pristup važnim pravcima u Rasinskom okrugu.

Petlja Koševi je uveliko krenula sa radom, a istočna obilaznica je infrastrukturno kompletno završena, radovi su završeni u potpunosti, urađen je kružni tok, sve je sređeno, samo se čeka iz Beograda dozvola i zeleno svetlo, da su papiri u redu i da se krene sa radom – rekla je Snežana Radojković, zamenica gradonačelnika Kruševca.

J.S.

Poskupelo gorivo

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
25. oktobar 2025., 14:15
 

Delimično oblačno
16°C
Apparent: 7°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 1.6 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top