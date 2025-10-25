Nova raskrsnica „Koševi“ olakšava saobraćaj

Puštanjem u saobraćaj raskrsnice „Koševi“, deo Moravskog koridora na pravcu Kruševac–Koševi–Adrani, od 15. oktobra vozačima je omogućen jednostavniji i bezbedniji prolaz između Kruševca i Vrnjačke Banje

Reč je o jednoj od važnijih tačaka na ovoj deonici, čije je otvaranje značajno doprinelo boljoj povezanosti i manjoj zagušenosti saobraćaja u okolnim naseljima i užem gradskom jezgru.

Nova saobraćajnica donosi ne samo kraće vreme putovanja već i veću protočnost, a završetkom radova na istočnoj obilaznici Kruševac dobija modernu infrastrukturu koja će dugoročno poboljšati funkcionisanje saobraćaja i pristup važnim pravcima u Rasinskom okrugu.

– Petlja Koševi je uveliko krenula sa radom, a istočna obilaznica je infrastrukturno kompletno završena, radovi su završeni u potpunosti, urađen je kružni tok, sve je sređeno, samo se čeka iz Beograda dozvola i zeleno svetlo, da su papiri u redu i da se krene sa radom – rekla je Snežana Radojković, zamenica gradonačelnika Kruševca.

J.S.