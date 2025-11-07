Nova privredna poseta kineske delegacije Kruševcu

Danas je u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac održan novi sastanak privrednika Rasinskog okruga sa predstavnicima ekonomskog odeljenja ambasade Narodne republike Kine i Kineske privredne komore u Srbiji

Kineska delegacija je tako po drugi put za manje od mesec dana posetila Kruševac, s obzirom da je 14. oktobra u Gradskoj upravi, na inicijativu ministra odbrane Bratislava Gašića, održan sastanak sa privrednicima kada je bio prisutan i ambasador Kine, navela je Maja Marković, predsednica RPK Kruševac:

– Sada, pored ekonomskog odeljenja ambasade Kine, sa nama su i predstavnici Kineske privredne komore u Srbiji, a takođe i generalni direktori kineskih kompanija HBIS i Hisense koje su osnovali svoje kompanije u našoj zemlji. Ako se osvrnemo na saradnju Srbije i Kine, možemo da kažemo da nas vezuje čelično prijateljstvo zahvaljujući odličnim odnosima naša dva predsednika i za našu zemlju, ali i za Rasinski okrug, Kina je značajan spoljno-trgovinski partner.

Na strani uvoza u Rasinskom okrugu, NR Kina se nalazi na drugom mestu. Ono što je značajno za privrednike našeg regiona jeste i sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom koji je stupio na snagu prošle godine 1. jula, istakla je Maja Marković, objasnivši zašto je ovaj sastanak važan:

– To je velika šansa za privrednike Rasinskog okruga da reše sve nedoumice ukoliko ih imaju oko procedura prilikom uvoza ili izvoza na kinesko tržište. Takođe, da pronađu i potencijalne partnere, ali je značajno da plasiraju svoje proizvode na kinesko tržište gde postoji velika šansa za prehrambenim proizvodima, bezalkolohnim i alkoholnim pićima. Kinezi su izrazili veliko interesovanje za srpskim vinima, što je velika šansa za Rasinski okrug, jer imamo veliki broj vinarija.

Za sada imamo 400 kompanija iz Rasinskog okruga koje posluju sa kineskim kompanijama i ako se osvrnemo na spoljno-trgovinsku razmenu Rasinskog okruga i Kine, u 2024. godini ona je bila 4 puta veća u odnosu na 2014. godinu i iznosila je 49 miliona evra, zaključila je predsednika Regionalne privredne komore Kruševac.

– Ovde sam već 9 godina i jako volim Srbiju. Veoma sam srećan što je poslednjih godina Železara Smederevo, a sada HBIS Smederevo, uspela da sa svojih više od 5.000 radnika zajedničkim naporima srpskih i kineskih kolega uspela da se vrati u život – naveo je Wang Lianxi, zamenik generalnog direktora HBIS Smederevo (nekadašnje Železare) i potpredsednik Kineske privredne komore u Srbiji.

On je na ovom sastanku kruševačkim kolegama poručio da kineski investitori nemaju nameru da utiču negativno na životnu sredinu, već da donesu neke novine i projekte koji će „pomoći da se svi krećemo ka boljoj budućnosti.“

– Ne samo da želimo da donesemo profit, već želimo da ostvarimo balans između profita i zaštite životne sredine lokalne zajednice u kojoj poslujemo. Kao primer, naveo bih da je 2011. godine, za vreme američkog vlasništva i rukovođenja Železarom, bilo oko 85 miligrama po metru kubnom PM čestica. Prošle godine smo došli do nekih 36 miligrama po metru kubnom, što je čak niže od standarda propisanih u Evropskoj uniji. Ovo ističem kako bih vas upoznao sa tim da je tehnološki napredak u privredi u Kini na veoma visokom nivou i u stalnom razvoju. Sa nama je danas tu i predstavnik kompanije Hisense koji će moći da kaže koliko oni kroz svoju proizvodnju postigli visoki tehnološki nivo i zauzmu visoku poziciju na tržištu. To je važno zbog zaštite životne sredine, ali i da bi kompanija koja ima tu tehnologiju postaje i konkurentnija na tržištu.

Na kraju svog obraćanja medijima, Lianxi je istakao da mu je prethodni put, 2016. godine, od Smedereva do Kruševca trebalo oko 3 sata, a sada je stigao za nešto više od sat vremena, te je pohvalio autoput koji je napravljen udruženim snagama srpske i kineske vlade.

N. L.