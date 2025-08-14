Nova predstava pozorišta Čkalja

-Premijera 19. septembra-

U galeriji Bele sale Kulturnog centra Kruševac članovi pozorišta Čkalja održali su konferenciju za medije povodom premijere nove predstave „Ovo nije predstava“, u režiji makedonske rediteljke Tee Begovske, koja će biti izvedena 19. septembra.

Međunarodni festival akademskih predstava ,,Čkaljini dani”, koji ponosno već dve godine organizuje Pozorište ,,Čkalja” iz Kruševca, ispunio je jedan od svojih ciljeva – a to je upravo umrežavanje i saradnja mladih dramskih umetnika i stvaraoca iz zemlje i regiona. Na dramskom komadu ,,Ovo nije predstava” radiće pozorišni umetnici iz Srbije, Makedonije i Crne Gore.

-Ovo je prvi projekat kojeg ove godine organizuje Pozorište „Čkalja“. To je nastavak uspešnog festivala „Čkaljini dani“. Premijera je zakazana 19. septembra. Juče smo krenuli sa probama- rekao je producent Pozorišta „Čkalja“ Ivan Bogićević.

Glumac Stefan Marković tumači lik kobre.

-Drago mi je što sam u ovakvoj ekipi sa novim glumcima. Tumačim lik kobre. Taj lik drži balans između dobrog i zlog. On je taj koji vaga i upada u konflikt.

U novoj predstavi igraće i mlada i perspektivna glumica Maša Savić iz Kuršumlije, studentkinja četvrte godine Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu u klasi Irfana Mensura.

-Jedno jako interesantno i zanimljivo iskustvo. Moj lik je maca. Radujem se što smo krenuli radno i vredno od početka.

Studentkinja fakulteta dramskih umetnosti na Cetinju Podgoričanka Marija Vujović tumačiće lik Brzog.

-Čast mi je što imam priliku da se ove godine družim sa predivnom ekipom glumaca iz Kruševca. Tumačim lik Brzog, koji je u originalu muško ali smo to adaptirali.

Student treće godine glume Pavle Ivanović tumači lik Pegle.

-Nakon druge probe i čitanja komada, mogu da kažem da je moj lik jedan buntovan, brutalan, surov i direktan momak. Uvek ima odgovor za sve, ne bira reči. On uvek ima odgovor za sve, ne bira reči.

Rođeni Kruševljanin, glumac Nikola Ristić, student Akademije umetnosti u Beogradu u klasi Predraga Stojmenovića tumači lik Koke.

-Kao i svi ostali i on je lik sa margine sa najvećom romantičarskom mišlju, krhk iznutra.

U novom projektu Pozorišta „Čkalja“ učestvuje i profesor srpskog jezika i književnosti Ernest Međedović.

-Počastvovan sam što imam priliku da sa ovim ljudima radim na projektu, što je ujedno i deo onoga što pozorište „Čkalja“ i hoće da napravi od svega ovoga. Glumim ono što i živim. Deo sam sistema. Neka vrsta protivteže svih onih mladih ljudi koji se bore za neka prava i egzistencijalnu normu.

Tekst je rađen po motivima drame ,,Klasni neprijatelj”, autora Najdžela Vilijamsa, režiju potpisuje Tea Begovska, rediteljka Dramskog teatra Skoplje.

Uloge tumače: Pavle Ivanović – student Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Stefan Marković, Nikola Ristić, Marija Vujović – studentkinja Fakulkteta dramskih umjetnosti Cetinje, Maša Savić – studentkinja Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, Ernest Međedović – nastavnik srpskog jezika i književnosti i Ana Sakić.

Režija i adaptacija: Tea Begovska, produkcija: Ivan Bogićević, izvršna produkcija: Tijana Matić, kompozitor: Enes Begovski, kostimi: Ivan Đorđević, scenografija: Saška Vasić, ispicijent: Milena Živković Marketing: Miloš Veselinović, dizajn svetla: Sreten Milošević, dizajn tona: Katarina Užarević, dizajn promo materijala: Marija Bogićević.

Ognjen Milićević