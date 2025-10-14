Nova kuća porodice Sremčević u Makrešanu

Danas je u Makrešanu predata obnovljena kuća porodici Sremčević, čiji je dom izgoreo u požaru 7. jula. Ključeve novog doma porodici je uručio predsednik Kluba privrednika Kruševac Dragan Anđelković

– Posle majskih požara i jedne velike tragedije koja je zadesila čitavu Srbiju, i porodicu Sremčević je 7. jula zadesila velika tragedija das u izgubili kompletno svoje domaćinstvo. Tada smo im obećali da ćemo do 15. septembra da učinimo sve da dobiju novu kuću, da Klub privrednika napravi svoju donaciju. Želim da se zahvalim Klubu privrednika grada Kruševca jer ovo je dokaz sloge i jedinstva u ovako teškim situacijama koje imamo na teritoriji grada Kruševca. Porodici Sremčević želimo da u novom domu imaju što više lepih trenutaka. Moram da napomenem da je Republika Srbija i odbor koji vodi Darko Glišić reagovala istog trenutka i njima je uplaćeno 3 miliona dinara za sanaciju štete. Elektroprivreda Srbije uplatila je dodatnih 300.000 dinara – kazao je ministar odbrane Bratislav Gašić i poželeo porodici Sremčević dug i lep boravak u novoj kući.

Predsednik Kluba privrednika Dragan Anđelković naglasio je da su sredstva za izgradnju novog stambenog objekta prikupljana iz članarine i da je odziv privrednika bio odličan.

– Tog 7. jula u večernjim satima kada smo saznali da je porodica Sremčević ostala bez krova nad glavom pozvao me je gradonačelnik Ivan Manojlović i pitao me da li mogu da skupim članove Kluba privrednika sutradan u skupštinskoj sali Gradske uprave grada Kruševca. Skupili smo se i došli u punom broju bez obzira na godišnje odmore preduzetnika i članova Kluba privrednika. U veoma kratkom roku od par minuta doneli smo odluku da porodici Sremčević doniramo kuću. Pre zvaničnog početka grejne sezone kuću smo potpuno opremili – istakao je Anđelković i čestitao porodici Sremčević na novom domu u ime Kluba privrednika Kruševac i Grada Kruševca.

Porodica Sremčević zahvalila je ministru odbrane Bratislavu Gašiću i predsedniku Kluba privrednika Zoranu Anđelkoviću na ovoj vrednoj donaciji. Novi dom raspolagaće sa oko 50 kvadrata, a ukupna vrednost investicije je oko 40.000 evra.

O. Milićević