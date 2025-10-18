Nova kampanja za bezbednost pešaka

Agencija za bezbednost saobraćaja je pokrenula kampanju „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“, namenjenu bezbednosti pešaka, u periodu kada kreću loši vremenski uslovi i kada se skraćuje obdanica

U proseku godišnje u Srbiji smrtno strada oko 130 pešaka i bude povređeno oko 2.600, dok pešaci čine 26 odsto poginulih u saobraćajnim nezgodama, navode iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Polovina poginulih pešaka jesu lica starija od 65 godina i predstavljaju najugroženiju starosnu kategoriju kada pričamo o pešacima. Skoro polovina smrtno strada na licu mesta nastanka saobraćajne nezgode, a od toga dve trećine su muškog pola. Najviše saobraćajnih nezgoda sa pešacima se događa u zimskim mesecima, odnosno kada je smanjena vidljivost usled snega, leda, kiše i magle.

Pešaci najviše stradaju u vreme prvog mraka i sumraka. Najviše ih strada u naselju, preko 90 odsto i to van raskrsnica 83 odsto, a u raskrsnici 17 odsto, jer su brzine vozila u raskrsnici manje i to je mesto gde ih vozači očekuju.

Saobraćajne nezgode sa pešacima nastaju preduzimanjem nepromišljenih radnji od strane vozača i neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i stanju puta.

Veoma često odgovornost je na pešacima pri čemu su dominantni uticajni faktori neoprezno stupanje na kolovoz, a da se prethodno nisu uverili da to mogu da obave bezbedno. Tamnija odeća takođe ima veliki uticaj na uočljivost, odnosno stradanje istih, te stoga savet Agencije za bezbednost saobraćaja je da u predstojećem periodu nosimo svetliju odeću, naročito kod najmlađih pešaka i to sa reflektujućim i samoreflektujućim elementima.

Saveti: Pešaci moraju da se kreću trotoarom ili drugom površinom namenjenom za kretanje pešaka ukoliko ih ima duž puta. U suprotnom, moraju se kretati što bliže levoj ivici kolovoza, osim ako nisu u koloni.

Pre stupanja na pešački prelaz potrebno je da se uvere da ih je vozač nailazećeg vozila uočio, odnosno potrebno je ostvariti vizuelni kontakt, „oči u oči“ sa vozačem. Pre stupanja na kolovoz potrebno je dobro obratiti pažnju na udaljenost i brzinu kretanja vozila koje se približava i prethodno se uveriti da stupanjem na kolovoz ne ugrožavate svoju ni tuđu bezbednost.

Na pešačkom prelazu je zabranjeno korišćenje mobilnog telefona, korišćenje slušalica na ušima, odnosno uređaja koji odvlače pažnju i ometaju čula vida i sluha da registruju opasne situacije u saobraćaju.

Pešak je dužan da preko kolovoza prelazi pažljivo i najkraćim putem, nakon što se uveri da to može da učini na bezbedan način.

Preporuka za vozače je da voze pažljivo i da poštuju ograničenje brzine, jer pešaka ima svuda. Poseban apel vozačima je da voze pažljivo u zonama škole i zonama atrakcije gde je intezitet pešačkih tokova veći.

Izvor i foto: Agencija za bezbednost saobraćaja