Nova Balšićeva bez vode, postavljene cisterne

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas će više delova Kruševca i okolnih naselja ostati bez vode u različitim vremenskim intervalima

Do 12:00 bez vode će biti delovi grada: ulice – Pećka (od Prvomajske do Novog groblja), Kralja Milutina i Nušićeva.

Do 15:00 bez vodosnabdevanja biće sela Veliki Kupci, Šogolj i Lipovac.

Najduži prekid očekuje se do 17:00 u delu ulice Pećke (od Kosovske do Prvomajske), kao i u ulicama Nova Balšićeva i Vronskog. U ovom periodu, Pećka ulica biće zatvorena za saobraćaj – od Vronskog do Prvomajske.

Za građane u navedenim delovima grada biće obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom koje će biti parkirane na sledećim lokacijama: ulica Nova Balšićeva (kod vrtića „Kolibri“), ulica Nova Balšićeva (na uglu sa ulicom Vronskog), ulica Pećka (na uglu sa ulicom Vojvode Putnika).