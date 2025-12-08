Nova AI funkcija u Gmail-u izaziva zabrinutost: da li je ovo nova opasnost po privatnost korisnika?

Google je uveo novu funkciju u Gmail koja koristi veštačku inteligenciju za automatsku analizu sadržaja pristiglih mejlova. Reč je o opciji nazvanoj AI Enhanced Classification and Review, koja se oslanja na sistem Gemini kako bi pregledala pošiljaoca, naslov, tekst poruke i priloge, sa ciljem kreiranja preciznije ciljane reklame na Gmail-u i drugim Google servisima

Ono što je posebno izazvalo negodovanje korisnika jeste činjenica da je funkcija uključena automatski, bez njihovog izričitog pristanka.

Iako Google navodi da se ne radi o „ručnoj proveri“ mejlova, već o automatskoj analizi ključnih reči, mnogi upozoravaju da je u pitanju ozbiljan udar na privatnost i još jedan korak ka agresivnijem profilisanju korisnika u promotivne svrhe.

Korisnici mogu sami da isključe pristup sadržaju mejlova

Dobra vest je da oni koji ne žele da njihovi mejlovi budu korišćeni za kreiranje reklama mogu isključiti određene funkcije u podešavanjima.

Na računaru:

Uđite u Gmail

Kliknite na ikonicu zupčanika (podešavanja)

Izaberite „Prikaži sve postavke“

Na telefonu:

Otvorite Gmail aplikaciju

Kliknite na tri vodoravne crtice u gornjem levom uglu

Uđite u „Podešavanja“ i odaberite nalog

U odeljku „Opšte“ potrebno je potražiti opcije koje se odnose na „Pametne funkcije i personalizaciju“ i isključiti sve stavke koje dozvoljavaju analizu podataka, poput pametnog pisanja, pametnih odgovora, podsetnika, praćenja pošiljki i sličnih AI alata.

Za dodatni nivo zaštite, korisnici mogu u okviru Google naloga posetiti sekciju „Podaci i privatnost“ i razmotriti isključivanje opcije „Veb i aktivnost aplikacija“, koja utiče na opšti nivo praćenja aktivnosti.

Uprkos objašnjenjima kompanije, korisnici ističu da najveći problem nije sama funkcija, već način na koji je uvedena, automatski, bez jasnog odobrenja, ostavljajući pojedince da sami reaguje i spreče da njihovi podaci postanu deo sistema za oglašavanje.