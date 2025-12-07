Nova AI aplikacija koja može otkriti gde je nastala svaka fotografija

Zamislite sledeću situaciju: objavite običnu fotografiju na društvenim mrežama, možda sa odmora ili iz svog dvorišta, i mislili ste da je potpuno bezopasna. Međutim, jedna nova AI aplikacija može da otkrije gde je slika nastala, bez ikakvih GPS podataka. Ovaj alat već izaziva zabrinutost stručnjaka za privatnost i digitalnu bezbednost

Aplikacija funkcioniše tako što analizira pejzaže, arhitekturu, saobraćajnu signalizaciju, vegetaciju i najmanje detalje u kadru kako bi odredila lokaciju fotografije. Ideja je prvobitno bila istraživačka, pomagati novinarima, istraživačima i humanitarnim organizacijama da lociraju mesta snimanja. Ipak, dok je za neke ovo moćan alat, za druge postaje razlog za zabrinutost. Njeno ime je Geospy.

Stručnjaci upozoravaju da u pogrešnim rukama ovakav softver može predstavljati ozbiljan rizik po privatnost. Svaka fotografija koju objavimo na društvenim mrežama ili pošaljemo putem interneta može biti analizirana i locirana, često bez našeg znanja ili saglasnosti. To otvara mogućnost praćenja korisnika, mapiranja kretanja i ugrožavanja ličnih podataka.

Iako je tačnost veća kod fotografija sa prepoznatljivim orijentirima, aplikacija može pogrešno odrediti lokaciju kod generičkih pejzaža ili zatvorenih prostora. Stručnjaci upozoravaju na etičke i pravne dileme – kako balansirati između inovacije i prava na privatnost?

U trenutku kada fotografije „pričaju“ više nego što mislimo, korisnici bi trebalo da razmotre svoje digitalne navike. Postavlja se pitanje – koliko smo zaista sigurni u svetu gde slike same mogu da otkriju naše kretanje, navike, pa čak i mesto stanovanja?

Ova AI aplikacija simbolizuje novu eru digitalnog nadzora. I dok je korisna za istraživače i entuzijaste, granica između korisnog i invazivnog postaje sve tanja, a svet fotografija više nikada neće biti isti.

M.M.