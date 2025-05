Nothing Sacred premijerno u subotu u „Gnezdu“

Nakon gotovo pa epske turneje kolektiva AKC „Gnezdo“ po zemljama regiona, o čijim će benefitima po ovdašnju kulturnu scenu tek biti reči u bliskoj budućnosti, nastavlja se muzički program u njihovoj bazi na Rasini

Već u subotu, 17. maja u „Gnezdo“ stiže, u sklopu svoje promotivne turneje, tokom koje publici uživo predstavljaju svoj drugi album „Is There Something More Than This“ beogradski oldschool, hardcore/punk bend Nothing Sacred, dok će mu kao podrška nastupiti dobro znano lokalno rokenrol ime – grupa Ukor!

Nothing Sacred je nastao početkom 2018. godine. Članovi su prethodno svirali u mnogim BGHC bendovima od početka 90-ih godina prošlog veka: Charlie Don’t Surf, Šaht, Vox Populi, S.U.S., White Rabbit Band…

Prva postava bila je: Bejzik – vokal, Lazar – gitara, Matija – bas i Laki – bubnjevi. Ta ekipa je jula 2018. snimila demo E.P. od pet pesama, koji je producirao Guca, stari prijatelj benda, posle čega na mesto basiste dolazi Cvele. U martu 2019. bend snima album od 14 pesama u studiju Citadela sa producentom Lukom Matkovićem (Quasarborn, Space Eater, Bombarder). Na albumu je bilo mnogo gostiju (iz bendova SMF, Blindside, Falldown, Her Head’s On Fire, Nadimač, Shovel) uključujući i Konstraktu, koja je pevala na dve pesme. Album je u Srbiji objavljen za etiketu Tepaphone Records, a takođe je objavljen i u inostranstvu: Italiji, Aziji, Kanadi… Početkom 2020. na mesto gitariste dolazi Andrija (Vox Populi, White Rabbit Band, Multietnička Atrakcija) i bend tokom lockdowna radi na materijalu za novi album. U proleće 2021. postaju petorka, sa dve gitare i dva nova člana – Džoni i Relja na gitarama.

Nothing Sacred objavio je svoj drugi album pod nazivom „Is There Something More Than This“ za etiketu Tepaphone records. Album sadrži čak 14 pesama a u zvuku se vidi da je bend uzeo širu sliku uticaja pa se tu može čuti od metala do psihodelije upakovane u pesimističan hard core punk kako navode neki članovi benda. Pored standardne postave benda Igor Bašić – vokal, Nikola Nedeljković – gitara, Ðorđe Jakovljević – gitara, Ivan Cvetković – bas, Marjan Terzić – bubnjevi, na albumu su gostovali Milica Vraneš – vokal, Natalija Naumović (Asphalt Chant) – klavijature, Pavle Batanjski (Skadrilla) – saxofon, Aleksandar Ćirić (Deca Manjeg Boga) – gitara, Mihailo Tadić (Del Arno Band) – sint, Neša Leković – gitara

Vrata „Gnezda“ će za posetioce biti otvorena od 21:00, dok je cena karte za nastup, kao i obično, simbolična i iznosi 300 dinara.