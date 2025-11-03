Noćne smene u domovima zdravlja – nova mera za lakši pristup zdravstvenoj zaštiti?

U cilju olakšanja pristupa osnovnim zdravstvenim uslugama, posebno u sredinama gde nema bolnica, razmatra se uvođenje noćnih smena u domovima zdravlja širom Srbije

Time bi građani imali mogućnost da tokom noći obave osnovne preglede i dobiju neophodnu terapiju, bez odlaska u Urgentni centar.

Ideja je da pacijenti koji imaju tegobe poput povišenog pritiska, temperature, kašlja ili potrebe za hitnom laboratorijskom analizom, ne moraju da putuju do najbliže bolnice i čekaju zajedno sa pacijentima koji su u težem stanju. Umesto toga, moći će da se obrate svom domu zdravlja, gde ih poznaje izabrani lekar i gde se njihova terapija i istorija bolesti već vode.

– Kada dođete u bolnicu, često se dogodi da postoji više hitnih slučajeva od vašeg, pa se čeka duže. Sve to može da se reši na nivou doma zdravlja, od merenja pritiska do dobijanja terapije – istaknuto je u obrazloženju inicijative.

Ova promena bi, kako se očekuje, smanjila pritisak na Urgentne centre, omogućila lekarima da se više posvete najtežim slučajevima, a građanima pružila bržu i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Posebno se istače značaj noćnih smena za veće gradove poput Beograda, Novog Sada i Niša, gde su gužve u bolnicama izraženije.

Sastanak na kojem će se razmatrati organizacija rada u noćnim smenama najavljen je za narednu nedelju. Ukoliko se postigne dogovor, procene su da bi za sprovođenje novog sistema bilo potrebno oko dve nedelje pripreme.