Noć na Bagdali uz pivo i kobasice

Postavljeno: 28.08.2025

Sutra, poslednjeg petka u avgustu, na Velikoj terasi restorana Bagdala biće tradicionalno održano 8. izdanje muzičko – gastronomskog festivala „Pivo & Kobasice“

U sam smiraj avgusta, na najsvežijem mestu još uvek uzavrelog Grada, posetioci će imati prilike da uživaju u raskošnom izboru čuvenih pivarskih brendova, probranih kraft piva, ali i muzici kruševačkog benda Tri-O i DJ MrRAKA.

Poprište događaja je otvoreni plato Restorana Bagdala, sutra u  20 časova.

N.L.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
29. avgust 2025., 00:16
 

Vedro
17°C
Apparent: 14°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 69%
Vetar: 0.8 m/s S
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top