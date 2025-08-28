Noć na Bagdali uz pivo i kobasice
Sutra, poslednjeg petka u avgustu, na Velikoj terasi restorana Bagdala biće tradicionalno održano 8. izdanje muzičko – gastronomskog festivala „Pivo & Kobasice“
U sam smiraj avgusta, na najsvežijem mestu još uvek uzavrelog Grada, posetioci će imati prilike da uživaju u raskošnom izboru čuvenih pivarskih brendova, probranih kraft piva, ali i muzici kruševačkog benda Tri-O i DJ MrRAKA.
Poprište događaja je otvoreni plato Restorana Bagdala, sutra u 20 časova.
N.L.
