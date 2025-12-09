Noć knjige od 12. do 14. decembra

Uzbuđenje je u vazduhu jer se bliži još jedna Noć knjige i prilika da podelimo radost čitanja sa drugima. Od 12. do 14. decembra 2025. godine, 33. Noć knjige će se održati u knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca, na 68 lokacija u 37 gradova u Srbiji i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs, delfi.rs i dicearena.rs

Obogatite svoju biblioteku ili obradujte drage najnovijim hitovima domaće i svetske književnosti, klasicima, sjajnim društvenim igrama i originalnim gift programom.

I ove godine važiće neverovatni popusti do čak 40%, a čeka vas više od 50.000 naslova, odličan izbor gift programa, kao i sjajni pokloni za kupovinu u knjižarama.

Popusti na Lagunina izdanja:

– Za kupovinu jedne knjige 25%,

– Za dve knjige 30%,

– Za tri knjige 35%,

– Za četiri ili više knjiga 40%.

Isti popusti važiće i za knjige Delfi izdavaštva, izuzev kompleta, i mogu se kombinovati sa Laguninim naslovima.

Sjajna pogodnost očekuje sve korisnike Mastercard kreditnih kartica Banca Intesa tokom predstojeće Noći knjige.

Naime uz sjajne popuste do čak 40%, samo na sajtu laguna.rs imaće dodatnih 5% popusta na izdanja Lagune uz besplatnu isporuku za sve poridžbine na teritoriji Republike Srbije za vreme trajanja manifestacije Noć knjige.

Na knjige drugih izdavača, koji su se priključili Noći knjige, uključujući izdanja za decu DexyCo, strana izdanja i gift asortiman važiće popust od čak 20%. Isti popust od 20% važiće na društvene igre u izdanju Lagune i igre odabranih izdavača.

Multimedijalni sadržaji, CD i vinil izdanja odabranih dobavljača u knjižarama u Knez Mihailovoj 48, u SKC-u, knjižari kod Vuka, Beo Shopping Centru, TC Galerija, u knjižari Laguna u SC Stadion i u TC Delta Planet u Nišu biće sniženi 10%, a popust će važiti I na sajtu delfi.rs.

Za Noć knjige nema granica! Poručivanjem putem sajtova laguna.rs i delfi.rs knjige su dostupne čitaocima u celom svetu.

Isporuka će biti besplatna za sve porudžbine preko sajtova laguna.rs i delfi.rs na teritoriji Republike Srbije. Za porudžbine preko sajtova delfi.rs i laguna.rs tokom trajanja manifestacije za teritoriju Hrvatske, Crne Gore i BiH važiće povlašćena cena isporuke DHL-om (2.200 dinara). Za porudžbine preko sajta laguna.rs za teritoriju Crne Gore i Bosne i Hercegovine isporuka će se obračunavati prema važećem cenovniku za pouzeća.

Rezervišite datum, pripremite spiskove na vreme i budite deo još jedne Noći knjige.

Foto: laguna.rs