Niže kamate od danas: Krediti povoljniji za zaposlene i penzionere

Od danas sve banke u Srbiji dužne su da klijentima ponude potrošačke, gotovinske i stambene kredite po novim, nižim kamatnim stopama

Iako su građani očekivali da Evropska centralna banka i Narodna banka Srbije dodatno snize referentne kamatne stope, to se ipak nije dogodilo. Referentna stopa ostala je nepromenjena, ali je, kako ocenjuju stručnjaci, odluka o oprezu bila opravdana.

Profesor Velimir Lukić i član Izvršnog odbora Banke Poštanske štedionice Aleksandar Čortan saglasni su da je inflacija, koja je prethodno beležila silazni trend, tokom leta zabeležila manji odskok, što je navelo centralne banke da zauzmu umereniji pristup. Tokom leta bilo je blago povećanje međugodišnje inflacije i to je jedan od razloga zbog kojih je centralna banka mudro odlučila da eventualno sniženje referentne kamatne stope odloži za neki naredni sastanak.

Iako značajno smanjenje kamata u skorije vreme nije realno, banke uvode povoljnije zajmove za zaposlene i penzionere čija primanja ne prelaze 100.000 dinara mesečno. Gotovinski i potrošački krediti biće jeftiniji i do tri procentna poena, a za penzionere su pripremljeni i posebni kreditni paketi. Procene ukazuju da bi zahvaljujući nižim kamatama građani u narednih pet godina mogli da uštede i do 40 milijardi dinara.

Uprkos blažem padu inflacije u većem delu 2023. i početkom 2024. godine, u evrozoni je ona i dalje neznatno iznad cilja, dok je u Srbiji najviše podizala cenu hrane. U drugom delu godine očekuje se da bi i sektor usluga mogao da doživi korekciju cena, što bi dodatno ublažilo inflatorne pritiske.

Nova mera o povoljnijim kreditima usledila je nakon što je početkom godine stupio na snagu novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojim su ograničene kamatne stope na određene proizvode. Tako su, na primer, kamate po kreditnim karticama ograničene na 17,75 odsto, a za dozvoljena prekoračenja na 19,95 odsto. Sada se ograničenja šire i na potrošačke i gotovinske kredite, čime se, prema mišljenju stručnjaka, dodatno stimuliše tražnja kao reakcija na očekivano smanjenje cena u budućnosti.

Banka Poštanska štedionica je među prvima odgovorila na očekivanja regulatora i još 1. septembra klijentima sa zaradama do 100.000 dinara, kao i svim penzionerima, ponudila kreditne proizvode sa sniženim kamatnim stopama. Ako su u julu kamatne stope bile 13,50 odsto, očekivanja Narodne banke bila su da ona sada bude oko 10,50 procenata, a izašli su ponudom od 9,99%.

Na primeru gotovinskog kredita od pola miliona dinara, mesečna rata biće osetno manja u poređenju sa prethodnim uslovima, pa bi niže kamate mogle da olakšaju otplatu i rasterete kućne budžete. Penzioneri, kako navode iz Banke Poštanske štedionice, i dalje mogu da apliciraju i za iznose veće od 100.000 dinara, u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću.