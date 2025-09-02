Niže cene ogreva za socijalno ugrožene porodice

Jesen je već na pragu, noći su hladnije, a mnogi domaćini već sredinom septembra počinju da lože. Dok je zvanični start grejne sezone tek sredinom oktobra, kupovina drva već je u punom jeku, zato je za socijalno ugrožene kategorije stanovništva važeća cena ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom sa PDV-om od juče umanjena za 36,7 odsto i iznosiće 2.900,00 dinara po metru kubnom sa PDV-om, po domaćinstvu

Ova mera je deo programa Vlade Srbije, sprovođenog preko “Srbijašume”, koji ima za cilj da poboljša životni status građana u najosetljivijim grupama.

Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce (prve, druge i treće kategorije), ratne i mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata, kao i članove njihovih porodica (porodice palog borca, umrlog vojničkog invalida i dr.), važeća cena od 5.269 din/m³ umanjuje se za 15 % i iznosi 4.478,65 din/m³ sa PDV-om — po domaćinstvu.

Prema dostupnim podacima, prosečna potrošnja ogrevnog drveta po domaćinstvu u Srbiji iznosi oko 10 m³ godišnje što znači da popusti mogu doneti značajnu uštedu kućnom budžetu. Na primer, socijalno ugroženo domaćinstvo koje kupi 10 m³ drveta po novoj ceni od 2.900 dinara po kubiku uštediće oko 16.815 dinara u odnosu na staru cenu. Ovakve mere posebno dobijaju na važnosti pred zimsku sezonu, kada troškovi grejanja predstavljaju jedan od najvećih izdataka za porodice.

Ogrevno drvo treba nabaviti na vreme, najmanje četiri do šest meseci pre početka grejne sezone, naveo je profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić. Takođe, savetuje potrošačima da obiđu stovarišta, upoznaju se sa cenama, i tek onda krenu u nabavku.

Ukoliko se odluče za sečeno ili cepano drvo po metru, cena je viša za oko hiljadu dinara, dok je najjeftinije ogrevno drvo na jugu Srbije, u Vranju, i cene su oko 6.500 dinara po prostornom metru.

U Pirotu je 7.000 dinara, a u Šumadiji od 7.000 do 9.000 dinara. Najskuplje ogrevno drvo u ovom trenutku je u Beogradu i Novom Sadu. U Beogradu cene se kreću od 8.200 do 9.000 dinara, a u Novom Sadu od 9.000 do 9.500 dinara.

Cene peleta iz uvoza su povećane i sada se kreću u opsegu od 28.500 do 30.000 dinara, dok je domaći pelet takođe poskupeo i to za iznos od 200 do 1.500 dinara po toni i sada se cene kreću od 27.000 do 29.400 dinara.

Prema istraživanju Šumarskog fakulteta, broj domaćinstava koja koriste ugalj za ogrev opada iz godine u godinu, a kako profesor Glavonjić zaključuje, razlog je i ekološka osvešćenost.