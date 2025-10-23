NIS počeo isplatu dividendi akcionarima

Naftna industrija Srbije počela je juče isplatu dividendi akcionarima za prethodnu godinu, u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji. Pravo na isplatu imaju svi koji su na dan 10. juna ove godine bili upisani u registar akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Neto iznos koji akcionari dobijaju, nakon oporezivanja, iznosi 23,95 dinara po akciji

NIS ima ukupno 163.060.400 akcija, a isplata dividende sprovodi se preko Centralnog registra, pa će sredstva biti automatski uplaćena na račune akcionara koji su ih prethodno prijavili. Ova odluka potvrđuje kontinuitet u politici kompanije koja redovno, već više od decenije, nagrađuje svoje akcionare zahvaljujući stabilnom poslovanju i ostvarenom profitu.

Prema poslednjim dostupnim podacima sa zvaničnog sajta NIS-a, najveći akcionar kompanije je PJSC „Gazprom Neft“, sa udelom od 44,85 odsto kapitala. Republika Srbija poseduje 29,87 odsto, dok ruska kompanija JSC „Intelligence“, koja je tokom ove godine preuzela vlasnički udeo od „Gazproma“, ima 11,30 odsto akcija. Ostatak, oko 13 procenata, pripada manjinskim akcionarima, građanima, investicionim fondovima i drugim pravnim licima.