Nina  i Jakov – prve bebe u Kruševcu u 2019. godini

Prva beba rođena u Kruševcu u 2020. godini je dečak koji je na svet došao 40 minuta posle ponoći, a dva sata i dvadeset minuta kasnije, rodila se i jedna devočica. Bebe i mame su dobro, a već tradicionalno, gradonačelnica Kruševca obišla je porodilište i uručila poklon čestitke mamama

Dvadesetpetogodišnja Tanja Mladenović iz Orašja kod Varvarina, porodila se na carski rez i na svet donela zdravog dečaka Jakova, teškog 2.760 grama. Tanji je ovo prva beba, kao i dvadesetosmogodišnjoj Katarini Stefanović iz Kruševca, koja je takođe porodila na carski rez i rodila devojčicu Ninu, tešku 3.540 grama.

Da su oba porođaja završena operativnim putem, te da su dobro i mame i bebe, potvrdio je doktor Blagoje Milovanović, načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo. On je zajedno sa predstavnicima Grada i direktorkom kruševačke Bolnice, obišao mame koje su na svet donele prve bebe u ovoj godini.

Gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, čestitila je mamama rođenje beba i uručila im pokolon čestitke.

– Kao i svake godine, radnu godinu započinjemo u porodilištu, sa bebama koje su rođene 1. januara. Roditeljima čestitam rođenje dece, svim građanima srećnu Novu godinu, a porodilištu želim što više posla u ovoj godini, da nam se rađa što više dečice – kazala je gradonačelnica, dodajući da će 200.000 dinara, koliko je grad Kruševac opredelio ove godine za prve bebe u godini, podeliti sva deca rođena prvog januara.

Dobro zdravlje i puno sreće u životu, bebama i mamama poželeo je i Ivan Mijajilović, predsednik Komisije za populacionu politiku, istakavši tom prilikom da grad Kruševac izdvaja značajna sredstva kao podsticaj mladim bračnim parovima, te da je za ovu godinu budžet za te namene povećan na 45 miliona dinara. MIjajlović je podsetio i na to da je Kruševac starosnu granicu za vantelesnu oplodnju podigao na 50 godina, a kao dodatni podsticaj za one koji do sada nisu uspeli da se ostvare kao roditelji.

Da je veliko zadovoljstvo obratiti se sa najlepšeg mesta u Bolnici, sa mesta gde počinju novi životi, kazala je direktorka Opšte bolnice Kruševac, doktorka Vesna Stević Gajić.

– U prošloj godini ovde je rođeno 1.415 beba, a do podne, ovog prvog januara, dve bebe. Poželela bih zaposlenima u porodilištu što više posla, da u ovoj godini imamo još više beba. Novorođenim bebama želim lepo i bezbrižno detinjstvo, puno sreće i ljubavi u životu – poručila je Stević Gajić.

D.P

