Nikola Rokvić i Milica Pavlović na Festivalu balona

Ove godine Festival balona u Kruševcu održaće se 20. i 21. septembra, a centralni deo programa biće koncerti poznatih izvođača. Prve večeri nastupiće Nikola Rokvić, dok će posetioci druge večeri uživati u energičnom nastupu Milice Pavlović

– Festival balona je prilika za dobar provod, ali i za uživanje u vrhunskim koncertima na otvorenom – kažu iz Turističke organizacije Kruševca.

Prethodnih godina, Festival je bio organizovan u avgustu mesecu, međutim prebačen je na septembar jer termin više odgovara balonarskim posadama koje dolaze iz drugih gradova i zemalja.

Pored koncerata i spektakularnog prikaza balona, posetioci će moći da obiđu i dvodnevnu izložbu oldtajmera na Trgu kosovskih junaka, kao i poljoprivredni i sajam seoskog turizma koji Turistička organizacija organizuje u okviru festivala.

Ovogodišnji program obećava da će Bagdala 20. i 21. septembra biti centar dobre zabave, muzike i zanimljivih sadržaja za sve generacije.