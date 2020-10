Tema samoizolacije bila je umetnički izazov za autore koji su se svojim delima predstavili na ovogodišnjoj postavci Oktobarske izložbe u Umetničkoj galeriji. Nikola Milčev, jedan od izlagača, u autorskom tekstu za naš portal analizira dehumanizujući karakter samoizolacije i virtualizacije:

„Ne tako davne 1996. godine započet je proces virtuelizacije kućnih ljubimaca. Kažem započet, jer nikada nije sproveden do kraja.U tadašnjem centru tehnoloških inovacija, kako to obično i biva, Tamagoči (eng.Tamagotchi) digitalni ljubimac, postao je i ostao samo tehnološki hit jednog vremena. Sve do danas…

U kreaciji pandemije koja pokušava da napravi od ljudi virtuelne ljubimce to se podmuklo i ostvaruje. Prostora za beg ima na pretek jer digitalni je svet stvoren osmišljeno, decenijama unazad.Selektivni odabir koji je Noje ostvario za svoju Barku spasenja nikako ne može biti uzor današnjim brodovima potonuća. Plovimo autonomno i „individualno“ noseći sa sobom, strah i nadu. Zanemarujući ljubav, češće zaboravljamo i na bližnje, a zatim puštamo dronove da ih pronađu, znajući da baterije kratko traju… Na tom putu ljubimci postaju suvišni a verni prijatelji – bespotrebni i sa jezivim uverenjem da mogu biti iznova stvoreni…

Kao po potrebi, i moj rad biva stvoren. Emotivni trenutak, digitalno zapisan u vanvremenskom medijumu, ostaje jedino zabeležen postarelom i neprevaziđenom tehnikom prolaznosti, požutelim okvirom kada se ram ukloni.“

Nikola Milčev za Kruševacgrad: Samoizolacija

