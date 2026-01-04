Nika i Luka – prvi stanovnici Kruševca rođeni u 2026. godini

Prvog dana 2026.godine, Kruševac je dobio dva nova stanovnika – Niku i Luku. Kristina Bekrić ( 2000. godište ) iz Malog Šiljegovca u 11.53 na svet je donela svoje prvo dete, devojčicu Niku, a Milica Pantić ( 1994.) iz Ljubave, svoju porodicu sa jednim ženskim detetom, proširila je za jednog dečaka, Luku i to u 13.20. Oba porođaja su izvedena carskim rezom, novorođenčad je iste težine 3780 grama, a mame i bebe se dobro osećaju

Njih je juče obišla zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i uručila im poklon čestitke od grada Kruševca u ukupnom iznosu od 300 000 dinara, pri čemu je svaka beba dobila po 150 000.

„Drago mi je što mogu da kažem da ove mlade mame mogu da se oslone na nas kao grad i dobiju podršku za sve što im bude trebalo“, rekla je zamenica Radojković i nastavila: „Kruševac je odgovorna lokalna samouprava i nizom mera populacione politike trudimo se da poboljšamo život dece i njihovih roditelja. Iz godine u godinu povećavamo izdvajanja. Prošle godine uveli smo meru Grad i roditelji za lakše obrazovanje ( novčana pomoć za osnovce u iznosu od po 10 000 dinara ), tradicionalno održavamo Akciju treće dete, obezbedićemo od ove školske godine besplatan prevoz za sve đake, raspisujemo javne pozive za vantelesnu oplodnju, pri čemu ovo pravo mogu ostvariti žene do 50 godina, što je liberalnije u odnosu na republički kriterijum, kao i mnoge druge mere.“

Kristina i Milica zahvalile su se na poklon čestitkama koje je obezbedio grad Kruševac, naglasivši da im ta pomoć puno znači.

Direktorka Opšte bolnice dr Vesna Stević Gajić izjavila je da su na Odeljenju ginekologije i neonatologije dobri uslovi rada i boravka pacijenata, a da je osoblje maksimalno posvećeno nezi beba i majki. Istakla je važnost uključivanja svih aktera u poboljšanje statusa porodica od najranijeg uzrasta dece, pa kroz čitav proces školovanja i odrastanja. To podrazumeva koordinaciju lokalne samouprave, zdravstva, školstva, roditelja…

Zamenik načelnika Odeljenja ginekologije i akušerstva dr Ružica Azdejković podsetila je da je u kruševačkom porodilištu 2024. izvršeno 1386 porođaja, a prošle, za 10 više – 1396. Primećen je trend porasta broja prodica sa troje ili četvoro dece, starosna granica porodilja se podiže, čemu doprinosi i mera finansiranja vantelesne oplodnje. Zabeleženi su i slučajevi prvorotki sa preko 50 godina.

„Najvažnije je da bebe dođu zdrave na svet, kao i da mame nakon boravka kod nas, budu zadovoljne tretmanom i brigom koju im pružamo“, zaključila je dr Azdejković.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac