Nevolje sedmočlane porodice Verice i Časlava Jovanovića iz Bošnjana kod Varvarina

Sedmočlana porodica Verice Jovanović (67) i Časlava (67), koja živi u zaseoku Slatina u Bošnjanu kod Varvarina, osam godina muku muči sa blatom u kome se, tvrde, “dave”, jer ih do asfaltiranog puta prema starom groblju ovog sela deli nepun kilometar. Zbog toga su verovatno, sve ostale kuće u ovom zaseoku sada prazne, a svih ovih godina molbe Jovanovića da se nešto uradi na trajnijoj sanaciji puta do njihove kuće u podnožju planine nisu urodili plodom

– Prinuđena sam da iz dvorišta izlazim kroz njive ili neka od dvorišta napuštenih kuća u ovom delu sela. Zbog toga mi je i sin otišao od kuće – priča Verica Jovanović.

– Obraćali smo se još pre osam godina tadašnjem predsedniku Opštine Varvarin, ali ništa nije urađeno. Teškoće imamo i zbog velikog klizišta, plašimo se da će krenuti I da će nam odneti kuću. Nisu nam mnogo pomogle ni molbe našoj mesnoj zajednici. Sve se završavalo na izlasku ljudi sa mašinama koji bi na kratko to popravili, ali čim padne kiša ili sada sneg, mi smo prinuđeni da gazimo blato do kolena – opisuje Verica život svoje porodice.

Najviše je, kaže, pogađa to što unučad koja živi sa njima, sutradan neće moći ni do škole a da ne budu skroz mokri I blatnjavi. Plaši se da će to njenog sina i njih zauvek odvesti iz porrodične kuće koju ni ona ni muž ne žele da napuste jer je, kako navodi, to njihovo ognjište na kome su proveli čitav život.

– Tu smo rođeni, tu nam je zemlja i sve ono što imamo od okućnice – kaže ona, dodajući da su celi život proveli baveći se poljoprivredom I radeći na polju.

Sin Marijan Jovanović je ostao sa roditeljima u selu, ali razmišlja da spakuje stvari i ode u grad, poput mnogih drugih.

– Kompletan deo puta od asfalta do naše kuće manji je od jednog kilometra, do starog zapisa ispred naše kuće, ali kada su u selu pravili asfalt prema starom groblju, čini mi se da su se ogrešili o nas u zaseoku. Sramota da živimo u ovakvim uslovima u 21. veku – kaže Marijan Jovanović.

Da li će i kada neko u selu, poznatom po harmonikašima u prošlosti i koloniji naivaca, pod znakom pitanja je. Jovanoviće vreme uči da je do pomoći teško doći. Zato i upućuju apel svakoj instanci koje se sete da im pritekne u pomoć. Jer, ako i Jovanovići napuste svoj dom, nestaće i zaseoka Slatina u varvarinskom Bošnjanu.

Lj. Marković