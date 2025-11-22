Neophodan veći oprez u saobraćaju radi očuvanja bezbednosti pešaka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorilo je javnost na ozbiljan problem bezbednosti pešaka, nakon što su tokom jučerašnjeg dana, u razmaku od samo nekoliko sati, tri osobe izgubile život u odvojenim saobraćajnim nezgodama. Ova tragična činjenica ukazuje na hitnu potrebu za većom pažnjom svih učesnika u saobraćaju

Iz MUP-a ističu da su zimski meseci posebno rizični za pešake. Kraći dan, magla, padavine i opšta smanjena vidljivost doprinose tome da ih vozači kasnije uoče, što povećava verovatnoću nezgoda. Zato se vozačima savetuje da smanje brzinu, naročito u blizini pešačkih prelaza i na mestima za koja se zna da ih pešaci često koriste. Naglašava se da i trenutak nepažnje može imati tragične posledice.

Pešacima se takođe upućuje apel da budu što oprezniji. Ističe se važnost toga da pre ulaska na kolovoz provere da li ih vozači vide i da li imaju dovoljno vremena da bezbedno pređu ulicu. U ruralnim područjima i na saobraćajnicama van naselja, gde nema uličnog osvetljenja, preporučuje se nošenje reflektujućih traka, prsluka ili bilo kakvih svetlećih elemenata koji bi ih učinili vidljivijim noću i pri lošim vremenskim uslovima.

Ministarstvo podseća da je od početka godine život izgubilo 94 pešaka, a među njima i 19 na obeleženim pešačkim prelazima. Ovi podaci zahtevaju da se ozbiljno pristupi problemu, jer broj stradalih pešaka i dalje ostaje zabrinjavajuće visok uprkos brojnim apelima i kampanjama.