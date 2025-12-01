Nedavno predstavljen Gemini 3.0 već uvodi ograničenja za besplatne korisnike zbog prevelike potražnje

Samo nekoliko nedelja nakon predstavljanja Gemini 3.0, Google je saopštio da besplatni korisnici ovog modela sada imaju ograničen broj dnevnih upita, jer je popularnost besplatne verzije premašila kapacitete servera

Do skora je bilo moguće postaviti do 5 upita dnevno, ali besplatni nalozi sada imaju takozvani „osnovni pristup“, što znači da se broj dostupnih upita menja u realnom vremenu, u zavisnosti od opterećenja sistema. Slične izmene uvedene su i za Nano Banana Pro, model za generisanje slika, gde je dnevni limit smanjen sa 3 na 2 slike.

Značajne razlike između besplatnih i plaćenih planova

Za razliku od besplatnih korisnika, pretplatnici na Google AI Pro i Ultra planove imaju daleko veće mogućnosti. Pro nalozi: do 100 upita dnevno i do 100 generisanih slika. Ultra nalozi: čak 500 upita i do 1.000 generisanih slika dnevno.

Ova razlika jasno pokazuje prednosti plaćenih planova i, prema ocenama stručnjaka, dodatno motiviše korisnike da pređu na naprednije opcije, posebno one koji se oslanjaju na alate za rad.

Dodatna ograničenja u NotebookLM-u

Ograničenja nisu zaobišla ni NotebookLM, gde su besplatni korisnici privremeno ostali bez novih funkcija, uključujući Infographics i Slide Decks. Čak su i Pro nalozi dobili dodatna ograničenja zbog preopterećenja platforme.

Iz Google-a poručuju da je reč o privremenim merama i da će originalni limiti biti vraćeni čim se stabilizuje opterećenje servera. Ipak, s obzirom na period pojačanog korišćenja tokom praznika, očekuje se da će ograničenja za besplatne korisnike trajati najmanje do januara.

Veliko interesovanje za besplatne AI alate pokazuje koliko su ovi servisi postali deo svakodnevne upotrebe. Iako trenutna ograničenja mogu biti frustrirajuća, Google najavljuje da bi korisnici početkom naredne godine ponovo mogli da računaju na pun kapacitet Gemini 3 modela.