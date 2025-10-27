Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je nacionalnu kampanju pod sloganom „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“, sa ciljem da skrene pažnju javnosti na potrebu većeg opreza i međusobnog poštovanja svih učesnika u saobraćaju. Kampanja ima za cilj da podseti i pešake i vozače da jedan trenutak nepažnje može imati tragične posledice

Prema podacima Agencije, 2024. godina zabeležila je najmanji broj poginulih pešaka u poslednjih pet godina, što predstavlja ohrabrujući trend, ali pešaci i dalje ostaju među najugroženijim učesnicima u saobraćaju. Više od polovine stradalih pešaka (58,6%) čine osobe starije od 65 godina, dok su skoro dve trećine nastradalih muškarci.

Statistika pokazuje i najčešće uzroke tragedija – neprilagođena brzina vozača uslovima puta i vidljivosti uzrok je za 31,5% smrtnih ishoda, dok 22,5% pešaka strada zbog neopreznog stupanja na kolovoz. Zabrinjava podatak da je 15,3% stradalih nosilo tamnu odeću, što je otežalo njihovo uočavanje, a više od polovine tragedija (57,4%) dogodilo se na mestima sa uličnom rasvetom, što ukazuje da je potreban dodatni oprez čak i u uslovima dobre vidljivosti.

Kampanja je pokrenuta u susret zimskoj sezoni, kada se dan ranije smračuje, a vidljivost na putevima smanjuje.

Agencija ovom akcijom apeluje na pešake da se kreću trotoarom ili levom ivicom puta, uspostave kontakt pogledom sa vozačem pre nego što pređu ulicu i da ne koriste mobilni telefon ili slušalice tokom prelaska. Nošenje svetle ili reflektujuće odeće posebno se preporučuje u večernjim satima i tokom zimskih meseci.

Istovremeno, vozači se pozivaju da prilagode brzinu uslovima puta, poštuju pešačke prelaze i obrate posebnu pažnju u zonama škola, igrališta i gusto naseljenim delovima gradova.

– U saobraćaju nema važnijeg pravila od onog koje čuva život. Bezbednost nije samo pitanje propisa, već i međusobnog poštovanja – poručili su iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Jedan trenutak pažnje može spasiti život. Zastanite, pogledajte – ne pretrčavajte život. Pređite na pešački.