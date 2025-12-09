Natalija Vojinović ispunila normu za Svetsko juniorsko prvenstvo

Iz atletskog kolektiva poručuju da je ovaj rezultat potvrda predanog rada, ali i podrške koju su dobili od ljudi i institucija koje prepoznaju značaj ulaganja u mlade sportiste.

– Zahvaljujemo se na tome što ste prepoznali naš rad i pružili podršku koja je doprinela ostvarivanju ovog vrednog rezultata. Posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Neneziću, koji je pokrenuo ovaj projekat. Nadamo se da smo opravdali vaša očekivanja i verujemo da ćemo u nastavku sezone ostvariti još bolje rezultate i dostojno reprezentovati naš grad – poručio je Goran Begović, trener AK Kruševac.