Natalija Vojinović ispunila normu za Svetsko juniorsko prvenstvo

Postavljeno: 09.12.2025

Na prvom zvaničnom takmičenju u dvorani, mlada atletičarka Natalija Vojinović ostvarila je rezultat koji obećava izuzetnu takmičarsku godinu. Skokom u vis od 181 centimetar, Natalija je ispunila normu za Svetsko juniorsko prvenstvo 2026. godine, čime je ostvaren i glavni cilj za narednu sezonu

Iz atletskog kolektiva poručuju da je ovaj rezultat potvrda predanog rada, ali i podrške koju su dobili od ljudi i institucija koje prepoznaju značaj ulaganja u mlade sportiste.

– Zahvaljujemo se na tome što ste prepoznali naš rad i pružili podršku koja je doprinela ostvarivanju ovog vrednog rezultata. Posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Neneziću, koji je pokrenuo ovaj projekat. Nadamo se da smo opravdali vaša očekivanja i verujemo da ćemo u nastavku sezone ostvariti još bolje rezultate i dostojno reprezentovati naš grad – poručio je Goran Begović, trener AK Kruševac.

