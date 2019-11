Nastavljeno suđenje Jutki, za advokate kazne, za Šešelja udaljenje iz sudnice

Suđenje bivšem predsedniku opštine Brus Milutinu Jeličići Jutki, koji je optužen za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje svoje nekadašnje saradnice Marije Lukić, nastavljeno je pred kruševačkim Opštinskim sudom saslušavanjem troje svedoka odbrane

Iako je na današnje ročište bilo pozvano sedmoro svedoka za pet i po sati saslušano je samo njih troje. Duža pauza je usledila nakon što je punomoćnik oštećene advokat Borivoje Borović zatražio podršku javnog tužioca za izuzeće sudije, obrazlažući takav zahtev potrebom da se ukaže na, kako je rekao, nezakonito postupanje odbrane tokom saslušavanja svedoka. Takav predlog nije prihvaćen.

O uzavreloj situaciji u sudnici svedoči i podatak da su nakon opomena novčane kazne od po sto hiljada dinara od sudije dobili i branilac okrivljenog, advokat Zora Dobričanin Nikodinović i punomoćnik oštećene advokat Borivoje Borović.

Narodni poslanik i lider Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, koji je suđenju imao nameru da prisustvuje kao pravni savetnik okrivljenog Jeličića, što mu sudija nije dozvolio te je ostao kao posmatrač, pri kraju ročišta je izbačen nakon više opomena zbog dobacivanja.

Da su sva tri svedoka odbrane, koji su danas saslušani, bili instruirani, pristrasni, odnosno „lažni svedoci“ rekao je tokom ročišta Borović. On je, takođe, novinarima nakon suđenja, kazao da je svo troje svedoka delimično priznalo da su brifingovani od strane Jutke i od njegovih advokata te da su se viđlali danima pred ročišta.

– Po meni radi se o lažnim svedocima koji su inače prijatelji okrivljenog, većinu od njih je i zaposlio. Danas su i priznali, da su učestvovali u protestima Pravda za Jutku sa majcama na kojima je to pisalo, nijedan od ovoh svedoka nema kredibilitet – kazao je Borović dodajući da očekuje da će se, nakon veštačenja mobilnih telefona, dokazati da je Jeličić počinio krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

Komentarišući dolazak Vojislava Šešelja na suđenje Borović je ocenio da je on na taj nači želeo da napravi gužvu, „jer on nije borac za ljudska prava“, ali da je to izbegnuto tako što ga je sudija izbacio iz sudnice.

Da je iznenađena značajnom medijskom pažnjom koju ovaj slučaj dobija, jer je više novinarskih ekipa duže od pet sati čekalo završetak ročišta i izjave rekla je advokatica optuženog Milutina Jeličića Jutke Zora Dobričanin Nikodinović.

– To ne ipak ne čudi jer je je ovaj predmet napravljen u medijima, svedoci oštećene daju iskaz u medijima, oštećena daje iskaz u medijima, njen punomoćnik u celovečernjem terminu daje izjave. Nadam se da ovaj sud neće suditi na osnovu dokaza koji se prikupljaju u medijima i iskaza svedoka medijima, pisanja medija, iskaza njenog punomoćnika u medijima već na osnovu činjenica i dokaza u predmetu – kazala je ona novinarima nakon ročišta.

Odogovarajući na novinarsko pitanje na čiji je poziv došao Vojislav Šešelje kazala je da ne zna, ali da pretpostavlja da to ima veze sa tim što se i Šešelj i Jeličić bave politikom.

– Na suđenju su i predstavnici nevladinih organizacija. Takodje, u Narodnoj stranci su politički su aktivni punomoćnik oštećene Borovoje Borović i oštećena Marija Lukić. Ovaj predmet je odavno prevazišao kapacitete sudskog spisa i sudnice i definitivno ovo je politički zanimljivo onima koji se u ovoj zemlji bave politikom. Ovolika medijska pažnja možda prija onima koji žele da se reklamiraju i koji vode predizbornu kampanju – kazala je on.

A najveću medijsku pažnju na današnjem suđenju izazvo je dolazak narodnog poslanika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja koji je novinarima objasnio da je odlučio da se uključi jer su Jutku svi ostavili na cedilu.

– Kada vidim da hajkači nekoga jure uvek sam na strani zeca, a ne strani lovaca, hajka je pokrenuta protiv Jutke, dugo traje, ja se sa njim solidarišem, na njegovoj sam strani jer mu ništa konkretno nisu našli, to je suština – kazao je on.

On je ocenio i da rekonstrukcija prepiske, koja sadrži Jeličićevo seksualno uznemiravanje Marije Lukić deluje nemoguće, da je to „podvala i hajka“ na Jeličića. Za Mariju Lukić je ustvrdio da je proces pokrenula iz lične koristi.

Zamenica predsednika opštine Brus Jasmina Savic saslušana je danas kao prvi svedok odbrane. Ona je rekla da su službeni telefoni ponekad ostajali u obližnjoj kafani, „kada bi ih tamo zaboravili“ te potvrdila da su građani mogli da koriste službene telefone. Rekla je takođe da službene telefone okrivljenog nisu mogli da koriste bez njegovog odobrenja.

Dugogodišnji poznanik okrivljenog, a od pre četiri godine i pomoćnik predsednika opštine Brus Zoran Radenković, naveo je, takođe, da su Jeličićeve telefone koristili mnogi od zaposlenih u njegovom kabinetu kao i da su se oni neretko punili u obližnjoj piceriji Hani. Iako je tvrdio da je afera sa Marijom Lukić nastala zbog pokušaja opštine da spreči gradnju malih hidroelektrana on nije znao da odgovori na pitanje advokata Borovića da li se firma Nenada Milenkovića, inače direktora bruskog Sportskog centra, bavila upravo pribavljanjem dozvola za male hidroelektrane.

Treći svedok odbrane bio je opštinski pravobranilac Andrija Nestorović koji je ispričao da je na sednici opštinskog veća u martu ili aprilu 2018. godine Jeličiću stigla poruka sa Nestorovićevog broja, iako on u tom trenutku nije koristio telefon. Te poruke, kako je dodao, nije bilo u njegovom telefonu, kada je proverio. Objasnio je da je tada posumnjao da neko, ko ima dobro IT znanje i može tako nešto da izvede, pokušava da ga posvađa sa Jeličićem jer je u poruci pisalo „predsedniče podnesite ostavku iz moralnih razloga“.

Kao podrška oštećenoj Mariji Lukić pred sudnicom su se okupile predstavnice Mreže Žene protiv nasilja. One su akciju podrške Mariji Lukić i svim ženama sa iskustvom seksualnog nasilja održale i u Beogradu i Nišu.

J.B.

Nastavljeno suđenje Jutki, za advokate kazne, za Šešelja udaljenje iz sudnice

