Nastavak novogodišnje čarolije u Šarengradu

Zabavni park „Šarengrad“ nastavlja sa prazničnim programima namenjenim najmlađima. Sutra, sa početkom u 16 časova, mališane i njihove porodice očekuje još jedno veselo i sadržajno praznično popodne

Program donosi spoj igre, smeha i praznične atmosfere, uz nastupe koji su posebno osmišljeni za decu. Najmlađe će zabavljati mađioničar Strahinja, dok će magična komedija sa Deda Mrazom dodatno ulepšati praznični doživljaj i doneti mnogo radosti i osmeha.

Cilj ovakvih događaja je da deci omoguće kvalitetnu zabavu tokom raspusta, ali i da okupe porodice u toploj i veseloj atmosferi.