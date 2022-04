Naših prvih dvadeset: 2013-te državni vrh u Kruševcu, najava Moravskog koridora, politička previranja

Ta godina će verovatno u analima ostati zabeležena kao godina u kojoj je državno rukovodstvo najviše puta, boravilo u Kruševcu. Državni vrh je, najpre, krajem aprila, prisustvovao centralnoj svečanosti obeležavanja Dana Vojske, a potom je Vlada na Vidovdan zasedala u Kruševcu. To je samo deo dešavanja na koja vas kroz naš redakcijski vremeplov podsećamo na dešavanja iz 2013. godine. Stare brojeve novina Grad prelistavamo u susret našem značajnom jubileju, obeležavanju dvadeset godina od kako je izašao naš prvi broj.

Već na početku godine izbor za Svetosavsku povelju uzburkao je kruševačku javnost.

U susret Svetosavskoj akademiji pisali smo da se, iako će ime dobitnika Svetosavske povelje, koju dodeljuje Kulturno prosvetna zajednica Kruševac, biti saopšteno na akademiji, zna se da ju je dobio dr Branislav Katančević, direktor Specijalne bolnice Ribarska Banja. Reč je o nagradi koju KPZ dodeljuje za „najviša dostignuća u oblasti kulture, prosvete i nauke za Grad Kruševac“, a događaji koji su prethodili ovogodišnjem izboru pokazali su da se politika ipak u sve meša te da se čak i preko svetosavlja „lome koplja koalicionih partnera“ ( u tom momentu pomenutog Katačevića i Bratislava Gašića).

Te godine smo beležili da je održan sastanak o izgradnji Moravskog koridora, da je Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave kazala da je od 109 kilometara budućeg autoputa od Pojata do Preljine projektna dokumentacija urađena za 57 kilometara od Pojata do Koševa i od Preljine do Adrana. Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca, najavio da će radovi na našem području početi u maju te godine te da je potrebna dokumentacija za taj deo urađena.

Pisali smo o poseti ministra prosvete Žarka Obradovića koji je kazao da osnivanje visoko-školske ustanove mora imati i svoj stepen opravdanosti kao i da je na ovom gradu da se opredeli koji bi to fakultet bio najpotrebniji u odnosu na ono što Kruševac danas znači i onoga što želi da bude u godinama koje dolaze.

U februaru smo se bavili mogućom novom privatizacijom Fabrike maziva, koja je u postupku restrukturiranja od sredine 2011. godine, kada je raskinuta privatizacija. Pisali smo da su zainteresovani ruski investicioni fond Region i NIS Gaspromnjeft, te da su tri multinacionalne kompanije zainteresovane za strateško partnerstvo. Predstavnici investicionog fonda Region iz Ruske federacije su, prema rečima zastupnika kapitala u FAM-u, Ljubomira Šubare, nedavo obišli proizvodne pogone ovog preduzeća, razgovarali sa poslovodstvom i izrazili interesovanje za učestvovanje u privatizaciji fabrike.

Mart je u Kruševcu doneo pravu političku vrtešku jer je Pokret za promene napravio nagli zaokret priključivši se Demokratskoj stranci. –Ne mogu da kažem da smo tokom proteklih devet meseci imali lošu saradnju u koaliciji i mislim da smo imali korektan rad što se u Gradu osetilo – rekao je Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca, nakon potpisivanja aneksa sporazuma. Aneks koalicionog sporazuma potpisali su predstavnici SNS, SPS-JS i DSS, koji su i do sada činili vladajuću koaliciju, ali sada bez donedavnog partnera, Pokreta za promene, Branislava Katančevića, koji je nedavno potpisao sporazum o pridruživanju Demokratskoj stranci.

– Ovo mi je najsrećniji dan od kada sam postao predsednik Demokratske stranke – rekao je tada Dragan Đilas, dodajući da Pokret za promene ima više od 7000 članova, da očekuje da će velika većina njih ući u Demokratsku stranku, te da je to „najmanje deset puta više od broja onih koji su je napustili u ova tri meseca“.

Krajem aprila te godine u Kruševcu je održana centralna svečanost povodom obeležavanja Dana Vojske. Defile oko 2.000 pripadnika pešadije i stotinak motorizovanih borbenih i neborbenih vozila kao i nalete avijacije u Kruševcu na glavnom trgu i duž nekoliko obližnjih ulica pratilo je petnaestak hiljada posetilaca. Proslava je počela dočekom Tomislava Nikolića, predsednika Srbije, usledila je počasna artiljerijska paljba, doček državne zastave i intoniranje himne. Svečanosti su prisustvovali i Ivica Dačić, premijer Srbije, Aleksandar Vučić, ministar odbrane i drugi članovi Vlade, te predstavnici diplomatskog kora, odnosno strani vojni predstavnici iz dvadesetak zemalja.

U maju smo konstatovali da FK Napredak formalno završava prvenstvo Prve lige, kojom dominira cele sezone. Tako su i u poslednje dve utakmice osvojena nova četiri boda, mada se protiv Banata očekivala sigurnija pobeda.

Državni vrh je u junu ponovo bio u Kruševcu, a ovoga puta povodom obeležavanja Vidovdana. Simbolika je – slučajno, jer je Savet Evrope baš na Vidovdan odlučivao o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom, a s druge strane, s namerom – jer je Vlada odlučila da tog dana zaseda baš u Kruševcu – bila neizbežna.

Takođe, na Vidovdan – Dan Kruševca, održana je svečana sednica Skupštine Grada na kojoj su uručena vidovdanska priznanja. Najviše priznanje koje Kruševac ovim povodom dodeljuje, Vidovdanska nagrada, predata je Aleksandru Vučiću, prvom potpredsedniku Vlade, njenom ovogodišnjem dobitniku.

O rezultatima nove gradske vlasti, na njenu prvu godišnjicu, je govorio gradonačelnik Bratislav Gašić, kazavši da je, jednom rečju “prezadovoljan”:

– Ne da sam zadovoljan – prezadovoljan sam, u odnosu na ono što smo zatekli. Ljudi su stvarno radili mnogo. Promenjena je svest, promenjen je odnos zaposlenih u lokalnoj samoupravi prema građanima, mnogo investicija je za godinu dana ušlo u grad Kruševac, to se već sada broji milijardama, samo donacije su za godinu dana prešle milion evra.

Te godine smo pisali i o porodici Živković iz Kruševca, koja je u tom momentu bila jedini proizvođač lavande u Rasinskom okrugu. Beležili smo da su proizvodnjom lavande počeli da se bave iako su imali skromno prethodno znanje o toj lekovitoj biljci, koja se, osim za lepši miris odeće i protiv moljaca, koristi i kao sredstvo za umirenje, protiv nesanice, ali je i odlična ispaša za pčele.

Budite i dalje naši verni čitaoci jer vam sutra, osim aktuelnih vesti, donosimo novi nastavak vremeplova, kojim vas vodimo u 2014. godinu.

J.B.