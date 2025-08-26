Narodne pesme i igre za decu na platou ispred KCK

U okviru Leta kulture kruševački Kulturni centar sutra organizuje program za najmlađe pod nazivom „Narodne pesme i igre za decu“. Program počinje u 19:30 časova na platou ispred KCK.

Publika će imati priliku da uživaju u bogatom izvođačkom programu i upoznaju se sa tradicionalnom muzikom koja čuva duh i običaje našeg naroda.

Na manifestaciji će nastupiti kulturno-umetnička društva „Polet“ iz Padeža i „Soko“ iz Dedine.