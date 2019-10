Narodna stranka: “Ko gura plastiku iz doba Jure?”

Izgradnja Dino parka koju nadležni u Kruševcu najavljuju kao turističku atrakciju, otvorila je niz pitanja, smatraju u Narodnoj stranci. Da li će Dino park biti rentabilan samo od prodaje ulaznica ili ćemo njegovo održavanje da plaćamo svi mi, jedno je od takvih pitanja koje je na konferenciji za novinare postavila Inga Rakić, članica gradskog odbora te stranke

– Ministarstvo turizma izdvaja 60 miliona dinara, ili oko pola miliona evra za plastiku iz doba Jure, a grad Kruševac 15 miliona, odnosno oko120 hiljada evra za izgradnju infrastrukture i uređenja zemljišta za Dino park od novca građana Kruševaca. Postavlja se pitanje ko gura plastiku iz doba Jure preko ministarstva turizma po Srbiji, a sad i u našem gradu – upitala je Inga Rakić, konstatujući da Dino parkovi u Srbiji do sada nisu značajno uvećali turističku ponudu u sredinama gde su napravljeni.

Dino park na Kalemegdanu niti je povećao, niti smanjio broj turista, jer Kalemegdan ima i svoje druge sadržaje iz turističke ponude, Prirodnjački centar u Svilajncu u okviru kojeg je i Dino park je više edukativnog sadržaja, a ni Dino park na Zlatiboru nije se pokazao kao posebna atrakcija u okviru već bogate turističke ponude te planine, ocenila je Rakić.

– Na koji način će Dino park biti turistička atrakcija grada Kruševca ako pretpostavimo da će to biti zanimljivo samo u prvo vreme deci iz našeg grada i po nekoj ekskurziji osnovaca do 4. razreda koja svrati u naš grad – upitala je ona.

Postavila je i pitanje da li je urađena analiza na koji način će se, inače vrlo skupe, replike dinosaurusa održavati, pogotovo ako su robotizovane i imaju zvučnu podršku.

– Da li će Dino park biti rentabilan samo od prodaje ulaznica ili ćemo njegovo održavanje da plaćamo svi mi, i da li je ovo najbolja ponuda, jer na ulazima u naš grad piše „za Kruševac ništa nije dovoljno dobro ako nije najbolje! – još jedna je dilema članice gradskog odbora Narodne stranke u Kruševcu.

Njen kolega, Predrag Petronijević, osvrnuo se na rad gradskih institucija, ocenjujući da “one više i ne postoje” te da, umesto njih imamo s jedne strane rukovodioc postavljene od strane vlasti koji su, kako je rekao, “direktno upleteni u mrežu zloupotreba institucija u sferi politike, kriminala, pljačkanja građana i ličnog bogaćenja”, a sa druge strane veliki broj radnika u njima koji su “najmanje krivi za stanje u kojem se nalazimo, ali koji ćutanjem, sede u istom vozu sa svojim rukovodiocima”.

– Oni su jasno videli znak za pogrešno skretanje, ali zbog nedostatka hrabrosti, svesno nezaustavljivo jure ka pogrešnoj stanici – ocenio je Petronijević, dodajući da nedostatak samopoštovanja rađa i nedostatak solidarnosti, a da je nedostatak solidarnosti „prvi korak u uništenju jednog naroda“.

Petronijević je napomenuo i da u tim institucijama rade i pošteni i stručni ljudi, ali da se oni najmanje pitaju, jer vlasti, kako tvrdi Petronijević, nisu potrebni pametni nego poslušni.

– Što je deo javne uprave politički podobniji, bahatiji i nedodirljiviji, to je nepravda u narodu izraženija – rekao je on i dodao da je “naročito zabrinjavajuća činjenica da se za to koriste upravo one institucije koje građani plaćaju, koje treba da im obezbede sigurnost i u koje svi treba da imamo najviše poverenja”.

– Mi u Kruševcu imamo politički sistem vrednosti koji je obesmislio ekonomske, socijalne i moralne vrednosti da bi se pojedincima iz vlasti i bliskim vlastima omogućilo enormno bogaćenje – zaključio je Petronijević, uz konstataciju da “nikada nije bila veća podela podela u narodu, ali i strah“ nego sada.

