Narodna stranka: “Budžet napravljen za prelivanje para u privatne džepove”

– Izmenom Plana generalne regulacije izletišta Jastrebac priprema se teren za otimanje ovog izletišta od građana Kruševca, a čak 300 miliona je predviđeno za rekonstrukciju Trga kosovskih junaka, što je izgleda glavni prioritet ove gradske vlasti u trenucima totalnog sloma privrede i zdravstva – ocenjuju na konferenciji za novinare u kruševačkom odboru Narodne stranke

Da gradsku vlast ne brine to što će ljudi ostati bez posla i što će poslodavci morati da ugase svoje firme usled posledica korona virusa, te da je „evidentno da im je prioritet izvlačenje budžetskih sredstava u privatne tokove radi ličnog bogaćenja, kroz naplatu nerealnih troškova privatnim firmama koje izvode građevinske radove po gradu“, smatra Predrag Petronijević, član GO NS.

On kaže da je najviše sredstava gradska vlast usmerila za program organizacije saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu, kao i za program komunalnih delatnosti gde je predviđeno za održavanje javnog osvetljenja čak više od 100 miliona godišnje.

– To znači da će građani Kruševca tokom petnaestogodišneg perioda isplatiti 1,39 milijardi dinara privatnom partneru, ali je zato najmanje sredstava predviđeno za programe lokalnog ekonomskog, poljoprivrednog i ruralnog razvoja, gde je za aktivne mere zapošljavanja predviđeno oko 24 miliona – navodi Petronijević.

On podseća da u januaru prestaje zabrana zapošljavanja za one radnike kojima je država isplatila minimalac, što će, kako kaže, sigurno dovesti do otpuštanja velikog broja radnika, naročito u ugostiteljstvu, ali i u drugim malim i srednjim preduzećima koja u vanrednom stanju nisu radila. Procenjuje da će od prvog januara u Srbiji bez posla ostati oko 200 hiljada ljudi.

Osvrćući se na mere pomoći koje država dala u vreme vanrednog stanja, Petronijević kaže da one samo na prvi pogled deluju kao pomoć, ali da sada poslodavci moraju za taj period da uplate sve zaostale obaveze kao i ove tekuće koje dolaze na naplatu, a para nema jer im je zbog skraćenja radnog vremena i zabrane rada u određeno vreme, prihod opao negde i do 90 odsto.

Petronijević kritikuje i naplatu akontacije poreza na dobit, naplatu ekotaksi i drugih parafiskalnih nameta kojih privreda nije oslobođena iako im je zbog epidemije poslovanje sve manje, ali i neselektivno davanje pomoći što, smatra on, nameće zaključak da je država favorizovala velike strane lance, a svojim merama i navodnom pomoći uništavala domaće privrednike.

– Problem je u tome što naša država nema, a ostale zemlje imaju sredstva za sanaciju ovakvih neplaniranih pojava, jer su ostali ulagali godinama unazad u takve fondove, dok je naša Vlada takva sredstva ulagala u spomenike, stadione, gondole, kružne tokove i pevajuće fontane…što dovodi do zaključka da živimo u cirkusu, a ne u ozbiljnoj državi – zaključuje Petronijević.

On upozorava da će, pored novih nameta Frilenserima i gastarbajterima od strane države, privatni izvršitelji početkom sledeće godine krenuti u prinudnu naplatu dugovanja za RTS pretplatu.

– Od građana Srbije će naplatiti preko 500 miliona eura dugovanja građana prema RTS-u, ali kada izvršitelji budu naplatili svoje preskupe usluge koje će iznosti i po 10 puta više od relnog duga, lako je izračunati koliko novca će SNS oteti od građana – kaže Petronijević koji je sa konferencije za novinare uputio i pitanje gradskoj vlasti, ko plaća struju koju troše novopostavljeni svetleći privatni bilbordi, da li je istina da su se vlasnici ovih svetlećih bilborda, pod prećutnim odobrenjem nadležnih, nelegalno priključili na mrežu, i da li će zbog toga svi građani Kruševca dobiti uvećane račune za tuđu potrošenu struju u narednom periodu.

N.B.

Narodna stranka: “Budžet napravljen za prelivanje para u privatne džepove”

