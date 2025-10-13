Narodna biblioteka: Kruševac upoznao „Okupiranu kulturu“

Danas, povodom 14. oktobra, Dana grada Kruševca, u E-čitaonici Narodne biblioteke Kruševac održano je predstavljanje knjige „Okupirana kultura: Nacisti, kolaboracionisti, muzeji i kulturna dobra u Srbiji tokom Drugog svetskog rata“ autora prof. dr Vladimira Krivošejeva i dr Rada Ristanovića

Publika je imala priliku da se upozna sa manje poznatim segmentima srpske kulturne baštine iz perioda Drugog svetskog rata i da kroz zanimljive primere sagleda kako su muzeji i kulturna dobra funkcionisali u teškim ratnim okolnostima.

– Ja sam se godinama bavio istorijom muzeja kao istoričar koji je i radio u muzeju. Za vreme Drugog svetskog rata nije bilo rada muzeja, bili su zatvoreni, nisu osnivani novi, a i pre rata je bilo njih vrlo malo, nije postojao Zakon o muzejima i kulturnim dobrima. Posle rata donosi se zakon i osniva prvi Zavod, naveliko nastaju regionalni muzeji. Radeći na istraživanjima video sam da je prvi osnovan muzej u Jagodini u Drugom svetskom ratu, radio je kratko vreme, potom saznam da je slično bilo i u Užicu, zatim u Valjevu, svi su osnovani na papiru, zato sam ušao u tu tematiku, angažovao kolegu Ristanovića, pokazalo se da je tokom okupacije Nedićeva vlada aktivirala beogradske muzeje, donela Zakon o čuvanju starina, napravljen je plan da se u svim okružnim centrima otvore muzeji, tu spada i Kruševac, a najviše je radio u Požarevcu. Na knjizi sam radio dugo, napisao sam jedan članak sam, pa sa kolegom još jedan, i to smo objedini i radili još godinu dana da bi knjiga izašla – rekao je dr Vladimir Krivošejev.

Prva saradnja autora sa Narodnom bibliotekom Kruševac privukla je veliku pažnju publike, koja je sa zanimanjem pratila izlaganje i kroz njega osvetlila manje poznat, ali značajan deo istorije srpske kulture tokom Drugog svetskog rata.

J.S.