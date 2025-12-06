Narodna biblioteka Brus obeležila 154 godine rada i postojanja

U sklopu obeležavanja 154. rođendana, Narodna biblioteka Brus je za posetioce obezbedila besplatno učlanjenje, a članovima koji su u ovoj godini pročitali najviše knjiga, uručeni su prigodni pokloni – naslovi najnovijih izdanja

Ovu godišnjicu Narodna biblioteka u Brusu dočekuje sa skoro 1.500 aktivnih članova i fondom oko 41.000 naslova.

– Svim novim korisnicima obezbedili smo besplatno članstvo koje važi godinu dana. Najaktivnijim članovima u 2025. godini smo spremili prigodne poklone u vidu knjiga- istakla je direktorka Narodne biblioteke Brus Nevena Čukuranović.

U čitaonici je pripređena simbolična svečanost na kojoj su najaktivnijim članovima biblioteke uručene poklon knjige.

Čitalište je u Brusu otvoreno 30. novembra davne 1871. godine kada je Brus u vreme kralja Milana Obrenovića proglašen varošicom. Fond se sastojao od 10 knjiga, 4 časopisa, 2 slike većeg formata i brojao 19 članova. Stalni prostor u Centru za kulturu Brus biblioteka je dobila 1978. godine. Od 2010. godine obavlja izdavačku delatnost, a rad je organizovan preko pozajmnog, dečijeg, naučnog i zavičajnog odeljenja sa internet čitaonicom.

U Narodnoj biblioteci Brus se tokom godine organizuju brojne aktivnosti, književne večeri, tribine i druge manifestacije.

O. M.

Foto: YouTube screenshot TV plus Kruševac