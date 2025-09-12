Narednih sedam dana nepromenjene cene goriva

Postavljeno: 12.09.2025

Od danas od 15 časova litar evro dizela koštaće 194 dinara, dok će cena litra benzina evropremijum BMB iznositi 181 dinar, odnosno, cene će ostati nepromenjene u odnosu na prethodnu sedmicu

Ove cene važiće do sledećeg petka, 19. septembra, kada će Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviti nove vrednosti, ukoliko dođe do promena.

