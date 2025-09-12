Narednih sedam dana nepromenjene cene goriva

Od danas od 15 časova litar evro dizela koštaće 194 dinara, dok će cena litra benzina evropremijum BMB iznositi 181 dinar, odnosno, cene će ostati nepromenjene u odnosu na prethodnu sedmicu

Ove cene važiće do sledećeg petka, 19. septembra, kada će Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviti nove vrednosti, ukoliko dođe do promena.