Naredne srede nova sednica Skupštine Grada
Postavljeno: 16.10.2025
U sredu, 22. oktobra, sa početkom u 10 časova, u Sali broj 34 Skupštine grada Kruševca, održaće se 15. redovna sednica Skupštine Grada, a dnevni red će obuhvatiti samo dve tačke koje će biti predmet razmatratnja odbornika
Naime, odbornici će diskutovati o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2025. godinu, kao i o predlogu odluke o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za aktuelnu godinu.
