Napredak u Mini maxi ligi bez premca
Postavljeno: 11.12.2025
I u trećem kolu Mini Maxi lige stopostotan učinak najmlađih fudbalera Napretka. Tri selekcije su se sastale sa vršnjacima ekipe Duel i sve tri bile ubedljive
Generacija 2015. godište je trijumfovala sa 3:0, dečaci rođeni 2017. sa 4:2, a generacija 2018. pobedila je sa 2:1.
Dečaci rođeni 2016. godine su upisali pobedu od 5:1 nad Jedinstvom 1936.
TAGOVI
Povezane vesti
Kruševac
11. decembar 2025., 11:02
Magla
3°C
3°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1025 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 0.4 m/s N
UV-Index: 0
Komentari