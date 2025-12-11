Napredak u Mini maxi ligi bez premca

I u trećem kolu Mini Maxi lige stopostotan učinak najmlađih fudbalera Napretka. Tri selekcije su se sastale sa vršnjacima ekipe Duel i sve tri bile ubedljive

Generacija 2015. godište je trijumfovala sa 3:0, dečaci rođeni 2017. sa 4:2, a generacija 2018. pobedila je sa 2:1.

Dečaci rođeni 2016. godine su upisali pobedu od 5:1 nad Jedinstvom 1936.