Napredak u Mini maxi ligi bez premca

Postavljeno: 11.12.2025

I u trećem kolu Mini Maxi lige stopostotan učinak najmlađih fudbalera Napretka. Tri selekcije su se sastale sa vršnjacima ekipe Duel i sve tri bile ubedljive

Generacija 2015. godište je trijumfovala sa 3:0, dečaci rođeni 2017. sa 4:2, a generacija 2018. pobedila je sa 2:1.

Dečaci rođeni 2016. godine su upisali pobedu od 5:1 nad Jedinstvom 1936.

OKK Kruševac u polufinalu kupa

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
11. decembar 2025., 11:02
 

Magla
3°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1025 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 0.4 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top